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Основной центрбэк Зари перейдет в австрийский клуб - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганский клуб потеряет лидеров?

Основной центрбэк Зари перейдет в австрийский клуб - СМИ
UA-Футбол
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Основной защитник луганской "Зари" и один из самых перспективных игроков своего амплуа в Украине Евгений Чеберко в ближайшее время может продолжить карьеру за рубежом.

По информации журналиста и ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, недавно "Заря" перезаключила контракты с игроками, при этом в новых соглашениях прописаны заниженные суммы отступных. Это способствовало существенному повышению спроса на игроков. В частности, Евгением заинтересовался австрийский клуб ЛАСК.

Как заявляет журналист, в ближайшее трансферное окно Чеберко продадут за 300 000 евро. Именно такая сумма указана как клаусула в контракте игрока. Интересно, что известный портал transfermarkt оценивает защитника, который начинал профессиональную карьеру еще в "Днепре", в 900 000 евро.

Добавим, что в текущем сезоне Чеберко сыграл 29 матчей, в которых отдал два ассиста. В его активе 12 матчей за молодежную сборную Украины. ЛАСК сейчас в чемпионате Австрии занимает третье место. В Лиге Европы команда дошла до 1/8 финала, где, правда, в первом матче уступила МЮ со счетом 0:5.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Чеберко
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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Hugo64 (PARIS)
20.06.2020 в 22:04
если из того что сейчас пишут про ЗАРЮ хоть половина правда ТО БУДЕТ хана--может поэтому и слинял гендир рафаилов--продавать то толком некого-срипник не может раскрывать футболистов- как ВЮН-
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0
0
aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 21:33
Пошли вбросы от великого киеского клуба. который уже такими методами пытается отстоять хотя бы второе место)
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 21:13
Это какая-то диверсия... что-то там не чисто. 300 000 , почти бесплатно. Странно...
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0
Dimka26 (Чернигов)
20.06.2020 в 20:17
Мда... 300 штук за молодого перспективного защитника, который стоит 900 по трансермаркету. С таким менеджментом Зари никакого развития не будет.
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