Основной центрбэк Зари перейдет в австрийский клуб - СМИ

Основной защитник луганской "Зари" и один из самых перспективных игроков своего амплуа в Украине Евгений Чеберко в ближайшее время может продолжить карьеру за рубежом.

По информации журналиста и ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, недавно "Заря" перезаключила контракты с игроками, при этом в новых соглашениях прописаны заниженные суммы отступных. Это способствовало существенному повышению спроса на игроков. В частности, Евгением заинтересовался австрийский клуб ЛАСК.

Как заявляет журналист, в ближайшее трансферное окно Чеберко продадут за 300 000 евро. Именно такая сумма указана как клаусула в контракте игрока. Интересно, что известный портал transfermarkt оценивает защитника, который начинал профессиональную карьеру еще в "Днепре", в 900 000 евро.

Добавим, что в текущем сезоне Чеберко сыграл 29 матчей, в которых отдал два ассиста. В его активе 12 матчей за молодежную сборную Украины. ЛАСК сейчас в чемпионате Австрии занимает третье место. В Лиге Европы команда дошла до 1/8 финала, где, правда, в первом матче уступила МЮ со счетом 0:5.