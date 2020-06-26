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СМИ: Мариуполь уволит Бабича, если команда не пробьется в Лигу Европы

Премьер-лига
(2 голосов)

Рассматривается кандидатура Валерия Кривенцова

СМИ: Мариуполь уволит Бабича, если команда не пробьется в Лигу Европы
Новина українською

В "Маруиполе" по окончании сезона может произойти смена тренера. Как сообщает "Команда №1", случится это в случае, если команда не сможет занять место в зоне Лиги Европы.

В случае, если азовцы не попадут в еврокубки, контракт с Бабичем, который рассчитан до 31 июля, продлен не будет.

По информации издании, сменить Бабича на данном посту может Валерий Кривенцов. Кандидатуру этого специалиста, который уже работал в Мариуполе, а возможности многих исполнителей знает по совместной работе в донецком клубе, в данный момент тоже рассматривают.

Напомним, что Кривенцов тренировал "Ильичевец" в 2015-2016 годах. Также работал в академии, юношеской и молодежной командах "Шахтера". Летом 2019 года "Шахтер" объявил об отставке тренера.

Также отметим, что на данный момент "Мариуполь" отстает от 7-го места, которое дает право побороться за путевку в Лигу Европы на 4 очка.

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В статье: ФК Мариуполь Валерий Кривенцов Александр Бабич
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (5)
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Одинзавсех (Харьков)
26.06.2020 в 20:30
ФК "Мариуполь" в Лиге Европы пока делать нечего. Прежний опыт показывает, что эта команда своим присутствием в Лиге Европы только "разбавляет" очки, заработанные другими командами Украины, тем самым снижая общий рейтинг.
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DMiT75 (Донецк)
26.06.2020 в 20:26
Почему не Валерий Ярёмченко ?
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аалекс ( Крым)
26.06.2020 в 21:40
Староват.
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Инспектор ( )
26.06.2020 в 20:07
А какие места играют в плей офф?
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аалекс ( Крым)
26.06.2020 в 20:07
Дошло наконец. Имея такой приличный состав, не поставить команде игру - это нонсенс.
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