СМИ: Мариуполь уволит Бабича, если команда не пробьется в Лигу Европы

В "Маруиполе" по окончании сезона может произойти смена тренера. Как сообщает "Команда №1", случится это в случае, если команда не сможет занять место в зоне Лиги Европы.

В случае, если азовцы не попадут в еврокубки, контракт с Бабичем, который рассчитан до 31 июля, продлен не будет.

По информации издании, сменить Бабича на данном посту может Валерий Кривенцов. Кандидатуру этого специалиста, который уже работал в Мариуполе, а возможности многих исполнителей знает по совместной работе в донецком клубе, в данный момент тоже рассматривают.

Напомним, что Кривенцов тренировал "Ильичевец" в 2015-2016 годах. Также работал в академии, юношеской и молодежной командах "Шахтера". Летом 2019 года "Шахтер" объявил об отставке тренера.

Также отметим, что на данный момент "Мариуполь" отстает от 7-го места, которое дает право побороться за путевку в Лигу Европы на 4 очка.