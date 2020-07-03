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Львовский городской совет готов взять на баланс академию Карпат

Премьер-лига
(2 голосов)

Готов ли клуб отдать ее?

Львовский городской совет готов взять на баланс академию Карпат
Новина українською

Городской председатель Львова Андрей Садовый выступил с официальным заявлением по поводу снятия "Карпат" с соревнований в УПЛ.

Мэр подчеркнул, что Львов не может финансировать частный клуб, который принадлежит одним из богатейших людей страны.

Но город может взять на свой баланс и найти средства на содержание футбольной академии. Это официальное заявление. Готов к обсуждению предложения с владельцами клуба, фанатами и депутатами. В конце концов, именно футбольная академия может стать основой для возрождения львовских "Карпат".

Также Садовый выразил возмущение по поводу того, что от клуба отказываются инвесторы.

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Обидно видеть, как взрослые дяди бросают игрушки, которые им надоели. ФК "Карпаты" - это часть истории Львова. Уверен, что "львы" останутся и возродятся, несмотря на амбиции владельцев.

Но через эти проблемы могут пострадать дети, которые сегодня учатся в футбольной академии "Карпат". А это 800 учеников!

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В статье: УПЛ Андрей Садовый Карпаты (Львов) Академия
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Комментарии (1)
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DиКей(молдова) (кишинев)
03.07.2020 в 13:43
Этот взрослый дядя - не бросает игрушку.... Он ее специально хоронит. Как похоронил Днипро, Кривбасс, Нафтовик. Возможно за ними будет и Динамо.... вот так происходит когда в одни руки очень много игрушек
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