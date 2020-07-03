Львовский городской совет готов взять на баланс академию Карпат

Городской председатель Львова Андрей Садовый выступил с официальным заявлением по поводу снятия "Карпат" с соревнований в УПЛ.

Мэр подчеркнул, что Львов не может финансировать частный клуб, который принадлежит одним из богатейших людей страны.

Но город может взять на свой баланс и найти средства на содержание футбольной академии. Это официальное заявление. Готов к обсуждению предложения с владельцами клуба, фанатами и депутатами. В конце концов, именно футбольная академия может стать основой для возрождения львовских "Карпат".

Также Садовый выразил возмущение по поводу того, что от клуба отказываются инвесторы.

Обидно видеть, как взрослые дяди бросают игрушки, которые им надоели. ФК "Карпаты" - это часть истории Львова. Уверен, что "львы" останутся и возродятся, несмотря на амбиции владельцев.

Но через эти проблемы могут пострадать дети, которые сегодня учатся в футбольной академии "Карпат". А это 800 учеников!