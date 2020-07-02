Премьер-лига
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Карпаты не поедут и на второй матч с Мариуполем. Клубу грозит снятие с чемпионата
Карпаты на краю пропасти
Львовские "Карпаты" не поедут на выездной матч 29-го тура УПЛ против "Мариуполя", который запланирован на 4 июля.
Об этом в львовском клубе рассказали на запрос "Трибуны".
Напомним, что клуб уже не явился на один выездной матч: из-за финансовых проблем "Карпаты" не смогли выехать на перенесенный матч 24-го тура все с тем же "Мариуполем".
В случае повторной неявки львовский клуб, согласно регламенту, должен быть снят с соревнований.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (14)
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Lion Killer (Львів)
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Лекарь (село Дарница)
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Djon (Киев)
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Smooth da Hustler (Львів)
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vasylkoo (Львів)
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Smooth da Hustler (Львів)
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ПетроФ (Луцьк)
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С.Карпович. (Ланівці)
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ascent (Луксор)
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Sandra777 (Львів)
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Dnepr-75 (Днiпро)
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ПетроФ (Луцьк)
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Smooth da Hustler (Львів)
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