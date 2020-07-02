Карпаты не поедут и на второй матч с Мариуполем. Клубу грозит снятие с чемпионата

Львовские "Карпаты" не поедут на выездной матч 29-го тура УПЛ против "Мариуполя", который запланирован на 4 июля.

Об этом в львовском клубе рассказали на запрос "Трибуны".

Напомним, что клуб уже не явился на один выездной матч: из-за финансовых проблем "Карпаты" не смогли выехать на перенесенный матч 24-го тура все с тем же "Мариуполем".

В случае повторной неявки львовский клуб, согласно регламенту, должен быть снят с соревнований.