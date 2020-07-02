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Карпаты не поедут и на второй матч с Мариуполем. Клубу грозит снятие с чемпионата

Премьер-лига
(2 голосов)

Карпаты на краю пропасти

Карпаты не поедут и на второй матч с Мариуполем. Клубу грозит снятие с чемпионата
Новина українською

Львовские "Карпаты" не поедут на выездной матч 29-го тура УПЛ против "Мариуполя", который запланирован на 4 июля.

Об этом в львовском клубе рассказали на запрос "Трибуны".

Напомним, что клуб уже не явился на один выездной матч: из-за финансовых проблем "Карпаты" не смогли выехать на перенесенный матч 24-го тура все с тем же "Мариуполем".

В случае повторной неявки львовский клуб, согласно регламенту, должен быть снят с соревнований.

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В статье: ФК Мариуполь Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (14)
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Lion Killer (Львів)
02.07.2020 в 20:13
Скільки клубів Коломойський вже потопив?
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
02.07.2020 в 20:27
Как минимум два. Это Кривбасс и Днепр
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0
0
Djon (Киев)
02.07.2020 в 20:06
Карпаты уже всех достали. Сливайтесь уже.
Ответить
0
-2
Smooth da Hustler (Львів)
02.07.2020 в 20:05
Не берем гроші бо ми горді, су.. а апельсин дирявий.
Ответить
0
-1
vasylkoo (Львів)
02.07.2020 в 19:31
Мертве не може померти. Якщо не домовляться з Коломойським - то немає сенсу продовжувати участь в упл. Краще створити новий клуб - типу Карпати2.0 і просувати їх з 2 чи1 ліги. + в майбутньому старатись виробити бізнес план і йти по ньому і намагатись не брати в борг коштів на гравців Шаблія.
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+1
-2
Smooth da Hustler (Львів)
02.07.2020 в 20:08
Якщо тобі все рівно за кого вболівати, то маєш ще два клуби у Львові
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0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
02.07.2020 в 19:22
в Україні є прихильники двох клубів, які завжди не задоволені власниками. Це вівці з Львова а також псевдорфанати ДК. перші вже радіють з того що Димінський перестав бути власником і пожинають плоди цього, але я не хочу щоб подібна участь була і в "Динамо".
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+2
-2
С.Карпович. (Ланівці)
02.07.2020 в 19:14
А деж дівся той сраний Дон Кіхот ,смалійчук.входящий в Реал і Барселону.Ааааааааа кишка тонка.
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0
0
ascent (Луксор)
02.07.2020 в 19:14
Темные дела творятся... Коломойский не спроста появился
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+2
-1
Sandra777 (Львів)
02.07.2020 в 18:45
"Зе" забив болт на наш регіон ,даже більше його дрожок-жидок вбив наш клуб,нічого ще прийде час ще прийде час і коломойський сяди і не раз .
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+2
-3
ratio (Дн-жинск)
02.07.2020 в 18:53
Не та ли это Сандра,которая 3 дня назад давала 100 проц ,что и первая игра состоится с Мариуполем? Та еще провидица
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+1
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
02.07.2020 в 19:01
То Сабрина была,а это Мандра.
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
02.07.2020 в 19:17
сандра поки не пізно шукайте димінського і адайте йому в ноги.Авось виручить
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0
-1
Smooth da Hustler (Львів)
02.07.2020 в 20:07
Не він вбив клуб, а супер-менеджмент, чи то звичка шукати винних на стороні.
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0
0


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