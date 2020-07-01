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Президент Руха Козловский готов покрыть все расходы Карпат на выездные матчи этого сезона

Премьер-лига
(5 голосов)

В Рухе отреагировали на кризис в Карпатах

Президент Руха Козловский готов покрыть все расходы Карпат на выездные матчи этого сезона
Новина українською

"Рух" отреагировал на финансовый кризис в "Карпатах" и заявил о том, что готов протянуть руку помощи "зелено-белым".

"Мы, футбольный клуб "Рух", свято убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. "Карпаты", клуб с богатыми традициями, просто не имеет права бесславно завершить свое существование.

Президент "Руха" Григорий Козловский как пылкий болельщик львовского футбола, человек, который свято чтит футбольные и украинские традиции, готов в очередной раз протянуть руку помощи "зелено-белым". Григорий Козловский готов покрыть все расходы "Карпат" на выездные матчи этого сезона. Если руководство "львов" готово принять финансовую помощь, просим обратиться в наш клуб и предоставить банковские реквизиты", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (11)
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Виктор 2209 (Мехико)
01.07.2020 в 20:41
Суркис-2?!)Что-то на западной Украине последнее время мутка на мутке-то Карпаты,то недоигровка в первой лиге,то слухи за Львов
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0
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.07.2020 в 20:07
Медвежья услуга. Доиграют этот чемпионат, а что дальше??Планы на год , на 5? Сколько будет эти подачки давать?
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+1
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
01.07.2020 в 20:05
Что же придумает гоблин смалийчук на этот раз сказать чтобы только не доигрывать чемпионат.
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+2
-3
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Drovko (Lviv)
01.07.2020 в 19:56
Фани Карпат обсирають його у себе на форумі, а він їх клубу допомогти хоче....мда...воістину у багатих свої приколи в голові....має свій рідний клуб, дійсно непогану команду, яка є одним з основних претендентів на вихід у вишку...чого тобі не хватає?
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+1
-2
Конфуцій (Львів)
01.07.2020 в 20:33
Бровко від сьогодні вже і Рух ненавидить, просто умора, в тебе по ходу в друзях-однодумцях лише такий самий дегенерат з Волині ПетроФиФи мля яке ж ти ущербне... в тебе жовч від цієї новини, напевно, вухами пішла
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+1
-1
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Drovko (Lviv)
01.07.2020 в 20:55
З чого ти взяв, що я Рух ненавиджу? Я проти самої команди нічого немаю. А Гріша мені не подобається отою тезою дебільною...одне місто-одна команда. Лемок... Не розуміє, як і ви, що чим більша конкуренція, тим кращі умови для прогресу. І щодо ущербності, як ти висловився, то які ж ви , лемки лицемірні ...спочатку бакланите і лайном поливаєте Грішу, а як гроші дає, то готові сраку лизати....бомжатня...лише вчора на вашому сайті прочитав, чуть не плакав зі сміху, що Дровко це Гріша. Думали, що це він під моїм ніком тут пише. А сьогодні сраку йому лижете, бо гроші дає....То кому ти розказуєш про дегенератство, клоун? Ну дасть він вам ту подачку, дограєте сезон, вилетите в пердив ...і що далі?)))
0
0
Карбид (Ник)
01.07.2020 в 19:52
Не-не, умерла, так умерла. Зачем эти полумеры?
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+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
01.07.2020 в 19:42
вообще то ОН просто хочет помочь КАРПАТАМ-не то что садовый с инспектором()-
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+1
-1
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Инспектор ( )
01.07.2020 в 19:23
Он точно козёл. Хочет угробить Рух ради Карпат?
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+2
-4
Термит (Киев)
01.07.2020 в 19:54
Ты бы только с этой целью дал бы деньги? Или вообще бы не дал?Может поэтому их у тебя и нет?
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+1
-1
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Инспектор ( )
01.07.2020 в 20:03
Читай выше у Drovko
+1
-1


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