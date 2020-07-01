Президент Руха Козловский готов покрыть все расходы Карпат на выездные матчи этого сезона

"Рух" отреагировал на финансовый кризис в "Карпатах" и заявил о том, что готов протянуть руку помощи "зелено-белым".

"Мы, футбольный клуб "Рух", свято убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. "Карпаты", клуб с богатыми традициями, просто не имеет права бесславно завершить свое существование.

Президент "Руха" Григорий Козловский как пылкий болельщик львовского футбола, человек, который свято чтит футбольные и украинские традиции, готов в очередной раз протянуть руку помощи "зелено-белым". Григорий Козловский готов покрыть все расходы "Карпат" на выездные матчи этого сезона. Если руководство "львов" готово принять финансовую помощь, просим обратиться в наш клуб и предоставить банковские реквизиты", - говорится в заявлении клуба.