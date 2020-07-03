Рыкун: Красников лучше экспертов мог сказать, когда заиграет футболист

Экс-футболист национальной сборной Украины и харьковского "Металлиста" Александр Рыкун прокомментировал вклад в развитие клуба бывшего директора Евгения Красникова, который сегодня работает вице-президентом киевского "Динамо".

По словам Александра, роль Красникова в "Металлисте" была очень важна.

Он - фанат футбола, как мне кажется, по 25 часов в сутки работал! То, что он сделал для "Металлиста" ...Красников сыграл большую роль в становлении команды, подбирал хороших футболистов и делал все для клуба. Было важно убедить президента вкладывать деньги, а потом - давать такой результат. И Красников сыграл значительную роль в этом.

Его работа в адаптации легионеров? Очень серьезная. Если бы его не было в клубе, то "Металлисту" было бы трудно достичь таких успехов. Мне также нравилось его отношение, как он подбирал футболистов.

Сам он в футбол не играл, но видел, что из игроков дальше получится. Он как тренер был, можно сказать. Иногда даже тренеры не видели, а он - видел. Многие говорят, что какому-то иностранцу на адаптацию нужно полгода, а Красников говорит: "Он будет играть за месяц". И если он и ошибался, то, на моей памяти, разве раз или два за все время.