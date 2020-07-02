В Харькове создан ФК Металл. Тренировать будет Кучер, конечный бенефициар - Красников

В Харькове был создан новый футбольный клуб под названием "Металл".

По информации СМИ, клуб уже в ближайшее время намерен получить лицензию и в следующем сезоне планирует заявиться во Вторую лигу.

По информации Footboom, тренировать команду будет экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.

При этом, как указывает сайт YouControl, конечным бенефициаром новосозданного клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников

Уставной капитал ФК – 250 тысяч гривен.