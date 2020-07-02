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В Харькове создан ФК Металл. Тренировать будет Кучер, конечный бенефициар - Красников

Общие новости
(1 голосов)

Больше Металлов, хороших и разных

В Харькове создан ФК Металл. Тренировать будет Кучер, конечный бенефициар - Красников
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В Харькове был создан новый футбольный клуб под названием "Металл".

По информации СМИ, клуб уже в ближайшее время намерен получить лицензию и в следующем сезоне планирует заявиться во Вторую лигу.

По информации Footboom, тренировать команду будет экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.

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При этом, как указывает сайт YouControl, конечным бенефициаром новосозданного клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников

Уставной капитал ФК – 250 тысяч гривен.

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В статье: Александр Кучер Евгений Красников Металл (Харьков)
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Источник:
YouControl

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Комментарии (4)
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911+ (Харків)
03.07.2020 в 00:19
Я б цю новину окреслив би як позитивну. Якщо б "1925" минулого сезону не почав раптово втрачати очки наприкінці сезону Першої ліги, могли б подискутувати про доцільність створення ще однієї співзвучної команди. А так... новина дійсно гарна.
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Evgenariys (Чернигов)
02.07.2020 в 23:50
не могу понять, почему нельзя договорится и вывести существующий Металлист на новый уровень? мы за футбол или за названия?
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Romerik (YNWA)
02.07.2020 в 23:55
Существующий металлист - это игрушка усатого, который незаконно владеет и пользуется имуществом металлиста, того настоящего, что почил... Ему нечего помогать. И в этом вопросе правоты я больше верю Ярославскому чем усатому. Поэтому для большинства болельщиков эта прокладка 1925 не имеет никакого значения, и никто по этому договариваться не будет...
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911+ (Харків)
03.07.2020 в 00:11
ФК "Металіст" як клуб, - ще у стадії банкрутства. Команда не має професійного статусу. Принаймні поки. Є тільки майно, яким користуються інші. Але, якщо майно не твоє, не у власності, максимум, що з ним роблять, - ремонтують. Модернізувати чуже ні у кого бажання немає.
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