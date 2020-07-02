В Харькове создан ФК Металл. Тренировать будет Кучер, конечный бенефициар - Красников
Больше Металлов, хороших и разных
В Харькове был создан новый футбольный клуб под названием "Металл".
По информации СМИ, клуб уже в ближайшее время намерен получить лицензию и в следующем сезоне планирует заявиться во Вторую лигу.
По информации Footboom, тренировать команду будет экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.
При этом, как указывает сайт YouControl, конечным бенефициаром новосозданного клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников
Уставной капитал ФК – 250 тысяч гривен.
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Источник:YouControl
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Комментарии (4)
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911+ (Харків)
03.07.2020 в 00:19
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Evgenariys (Чернигов)
02.07.2020 в 23:50
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Romerik (YNWA)
02.07.2020 в 23:55
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911+ (Харків)
03.07.2020 в 00:11
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