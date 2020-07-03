Александр Денисов: Болею за Шахтер. Скрывать симпатии глупо и неинтересно

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о своих болельщицких предпочтениях.

– За кого я болею? "Шахтер". Почему? Потому что Донецк.

– Но вы же, как ведущий, симпатизируете одной из команд?

– Конечно, я болельщик. Самое сложное в такие моменты – быть объективным и сказать, что твоя команда плохо сыграла. Вот это сложнее всего для любого человека. А скрывать симпатии, что ты болельщик одной из команд – глупо и неинтересно. Вся журналистика у нас ангажирована футболом, пристрастиями и эмоциями. Абсолютно нормально – жить этими эмоциями.

– Футбольная журналистика открыла новый фронт в борьбе с монополией "Динамо". Какую роль в этой войне сыграли вы?

– Наверное, речь идет еще про нулевые. Гегемония, монополия и так далее. Это не Александр Денисов, не журналистика, а "Шахтер" и его президент Ринат Ахметов. С него смеялись, когда он в 90-х заявил, что донецкий клуб станет чемпионом Украины. Чуть позже он заявил, что команда выиграет Кубок УЕФА, и это произошло. Это системный труд президента и его команды.