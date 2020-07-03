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Александр Денисов: Болею за Шахтер. Скрывать симпатии глупо и неинтересно

Премьер-лига
(2 голосов)

Журналист не скрывает своих симпатий

Александр Денисов: Болею за Шахтер. Скрывать симпатии глупо и неинтересно
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о своих болельщицких предпочтениях.

– За кого я болею? "Шахтер". Почему? Потому что Донецк.

– Но вы же, как ведущий, симпатизируете одной из команд?

– Конечно, я болельщик. Самое сложное в такие моменты – быть объективным и сказать, что твоя команда плохо сыграла. Вот это сложнее всего для любого человека. А скрывать симпатии, что ты болельщик одной из команд – глупо и неинтересно. Вся журналистика у нас ангажирована футболом, пристрастиями и эмоциями. Абсолютно нормально – жить этими эмоциями.

– Футбольная журналистика открыла новый фронт в борьбе с монополией "Динамо". Какую роль в этой войне сыграли вы?

– Наверное, речь идет еще про нулевые. Гегемония, монополия и так далее. Это не Александр Денисов, не журналистика, а "Шахтер" и его президент Ринат Ахметов. С него смеялись, когда он в 90-х заявил, что донецкий клуб станет чемпионом Украины. Чуть позже он заявил, что команда выиграет Кубок УЕФА, и это произошло. Это системный труд президента и его команды.

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В статье: Александр Денисов Шахтер (Донецк) ТК Футбол
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Источник:
Люкс ФМ

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2020 в 19:35
Ти гівно, а не журналіст
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Некр!т (Дзвонимісто)
03.07.2020 в 20:07
Все на поверхні. Цей індивід зовсім не болійник і, даже не журналіст (преса і TV незалежні, нейтральні), а він всього-на-всього відпрацьовує свій контракт. Канали Футбол 1,2,3 вже давно дивлюсь без звуку під легенький музичний супровід, Вже привик і все Ок. Насолода від перегляду каналів Satanta і Satanta+. ТК Футболам у плані адекватності та толератносьті до нормальних TV-станлартів дуже-дуже не близько.
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