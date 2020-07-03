Львов - Ворскла 2:2. Такая молодежь старикам фору даст

Решение Максимова оставить основную команду в Полтаве и готовиться к кубковому финалу с "Динамо" болельщики восприняли по-разному. Но после игры стало понятно, что все правильно сделали полтавчане. Под руководством Косовского молодежь "бело-зеленых" получила бесценный опыт, порадовав нас хорошей игрой и интригой до последних секунд, и заодно сотворила сенсацию в 29-м туре УПЛ. "Львов" откровенно не ожидал подобной наглости от резерва "Ворсклы".

С места в карьер начали игру юные полтавчане, буквально оглушив львовян. Несколько разведывательных атак получилось у "Ворсклы", и уже на 7-й минуте мяч попал к Челядину, затем последовал удар. Говорят – все гениальное просто, так получилось и с этим голом. Пас с фланга, удар из центральной зоны примерно с 17-ти метров и мяч оказался в сетке.

"Сине-золотые" оказались не готовы к такому развитию событий (видимо ждали, что юные оппоненты сразу капитулируют перед ними). Вообще долго львовяне привыкали к полю, а может присматривались или изучали соперника. Полтавская молодежь действовала максимально практично, сосредоточившись на обороне и организуя контратаки. Хорошо стрелял Козыренко, а также Власов был активен на правом фланге, игрок с хорошей скоростью, однажды едва не вышел на свидание с Сарнавским, не хватило опыта.

Конечно, больше игру контролировал "Львов", хотя порой казалось, не знают, что делать с мячом львовяне. Хорошие удары наносили Яковелли, Альваро, Кравчук и Татарков. Дважды Исенко легко справлялся, еще два удара оказались неточными. Но не получались многоходовые комбинации, не хватало агрессии, было непонятно, за счет чего команда Цецадзе может дожать соперника.

В самом начале второго тайма Богунов и Бопесу создали очень опасный момент, защитники не уследили и Бопесу пробивал из пределов штрафной, попав в сетку с внешней стороны. Львовяне существенно добавили и включили скорости, заработали фланги и обороне "Ворсклы" пришлось очень непросто.

Счет стал равным после банальной ошибки защитника. Павлюк завозился с мячом перед своей штрафной площадью, ограбили его более опытные соперники, Яковелли оказался на ударной позиции и хитро перекинул Исенко. Голкипер только ввел мяч в игру и еще не успел вернуться в рамку, бразилец мастерски разобрался в ситуации – 1:1.

Обязаны были снова выходить вперед ворскляне после углового и проигранной верховой борьбы защитниками номинальных гостей. Мяч попал к Челядину, который сходу пробил и мяч пролетел впритирку со штангой. Отметим, что свою игру продолжали показывать подопечные Косовского, не феерили, не рисковали, но выглядели организованной, монолитной командой, которая достойно смотрится во взрослом футболе.

Старались отвечать полтавчане атакой на атаку, хотя моментов было больше у хозяев. Ренан не использовал выход один на один с Исенко, затем Шина забил из офсайда, на что последовал хороший удар от Власова. И все же "Львов" вышел вперед – в штрафной "бело-зеленых" воцарился хаос, Татарков и Богунов не смогли пробить Исенко, но мяч оказался у Борзенко, который головой переправил его в ворота.

В дальнейшем шел обмен уколами и свои великолепные моменты не реализовали Козыренко и Татарков, но зато Кравчук из пределов штрафной переиграл Сарнавского и защитников. Невероятное развитие событий, полтавчане сохранили силы и продолжали атаковать до последних минут встречи. В эндшпиле еще два гениальных момента было создано, Богунов пробивал и попал в руку защитнику, арбитр не заметил очевидного фола и не назначил пенальти. А затем четыре игрока "Ворсклы" выбежали на одного Сарнавского, Бугаенко не лучшим образом воспользовался этим шансом, пробив рядом со штангой.

Ничья 2:2, наверное, справедливый итог. "Львов" точно не наиграл на победу, а "Ворскле" немного не хватило опыта.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

3 июля. Тернополь. Городской стадион

"Львов" - "Ворскла" 2:2

Голы: Яковелли 55, Борзенко 75 - Челядин 7, Д. Кравчук 89

Львов: 23. Сарнавский, 22. Братков, 33. Борзенко, 35. Ю. Кравчук (Клименчук 69), 95. Бопесу (Гончар 69), 10. Альваро Луиc (Ренан 56), 93. Богунов, 96. Сабино, 7. Шина (Приймак 78), 9. Татарков, 14. Яковелли.

Ворскла: 51. Исенко, 18. Павлюк, 37. Дубко, 45. Мельничук, 13. Власов (Дмитрук 73), 38. Челядин, 42. Гаджук (Кулаковский 90+3), 47. Белый (Галата 46), 14. Д. Кравчук, 16. Козыренко (Бугаенко 83), 52. Семилет (Посевкин 90+3).

Предупреждения: Татарков 45, Сабино 52, Гончар 70 - Д. Кравчук 23, Мельничук 62, Дубко 74