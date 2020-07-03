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Косовский: Игра с Львовом запомнится молодым футболистам Ворсклы на всю жизнь

Премьер-лига
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Послематчевый комментарий тренера полтавчан

Косовский: Игра с Львовом запомнится молодым футболистам Ворсклы на всю жизнь
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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов отправил на матч 29-го тура УПЛ с "Львовом" молодежный состав. Поединок закончился вничью 2:2, а тренер дубля полтавчан Виталий Косовский в эфире ТК "Футбол" прокомментировал итог матча.

"Эти игроки будут играть в молодежном составе. На протяжении месяца они тренировались с первой командой и имеют хорошую форму. Мы настраивались на эту игру и думали за результат. Парни верили и работали эти два месяца на карантине. Сегодня выпал шанс, которым они воспользовались.

Сегодня ничья 2:2, но она для нас очень важна. Это словно победа. Я думаю, что эта игра запомнится футболистам на всю жизнь. Это шанс, который выпал показать и проявить себя. У футболистов это получилось", - рассказал Виталий Косовский.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Виталий Косовский
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Источник:
ТК Футбол

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