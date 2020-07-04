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Ващук: Очень хочется, чтобы Классическое обошлось без грязи и скандалов

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-защитник хочет увидеть хороший футбол

Ващук: Очень хочется, чтобы Классическое обошлось без грязи и скандалов
Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук поделился ожиданиями перед игрой киевлян с "Шахтёром".

"Ожидаю хорошего футбола. Хочется, чтобы не было грязи, красных карточек и скандалов. Хочется увидеть в исполнении команд красивый, динамичный и результативный футбол, чтобы футболисты сыграли в свое удовольствие и не оглядывались на турнирную таблицу и табло. Украине нужен футбольный праздник. Было бы здорово, если бы его подарили болельщикам "Динамо" и "Шахтер" классной игрой.

Знаю, что горняки тоже будут очень мотивированы на игру с "Динамо", потому что общался с ребятами, с которыми играем вместе за сборную Украины среди ветеранов. Они знают, как готовится к классико "Шахтер". Поэтому рассчитывать, что горняки будут играть вполсилы, не стоит. "Динамо" же в любом матче играет на победу, и не важно, какая ситуация в таблице. Ничья для "Динамо" всегда была равносильна поражению. Конечно, если оглянуться на таблицу, там "Десна" и "Заря" подпирают киевлян. Но подопечным Алексея Михайличенко надо смотреть на себя и выполнять свои задачи", – цитирует Ващука "Команда №1".

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В статье: Владислав Ващук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
zbirna.com
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