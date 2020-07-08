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Иван Зотько признан лучшим игроком Олимпика в июне
Клуб подвел итоги голосования болельщиков
Донецкий "Олимпик" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока июня.
По итогам голосования больше всего голосов от болельщиков набрал центральный защитник дончан Иван Зотько.
Зотько обошел голкипера Артема Кичака, защитника Никиту Кравченко, полузащитника Максима Тейшейру, а также нападающего Захеди Шахаба.
Отметим, что это уже вторая победа защитника в нынешнем сезоне в номинации игрока месяца. Ранее Зотько становился лучшим в марте.
Иван Зотько – лучший футболист Олимпика в июне! По итогам голосования за лучшего футболиста Олимпика в июне больше всего голосов от болельщиков набрал центральный защитник дончан Иван Зотько @ivan_zotko_13 В гонке за звание игрока месяца Ваня обогнал четырех других олимпийцев: голкипера Артема Кичака, защитника Никиту Кравченко, полузащитника Максима Тейшейру, а также иранского нападающего Захеди Шахаба. Это уже вторая победа Ивана в нынешнем сезоне в номинации игрока месяца. Зотько становился лучшим в марте! Поздравляем Ивана Зотько с завоеванием звания лучшего футболиста Олимпика по итогам июня и желаем продолжать прогрессировать и демонстрировать супер-надёжность в играх за донецкий клуб! Браво, Ваня! #олимпик #футбол #киев #олимпикдонецк #олімпікдонецьк #олімпік #містомільйонатроянд #дончане #олимпийцы #olympicdonetsk #olympic #од2001 #упл #матч #match #football #soccer #parimatch #team #чемпионатукраины #фантазеры Pari-Match.UA