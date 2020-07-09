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Пять игроков Шахтера работают по индивидуальной программе

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки готовятся к матчу с Десной

Пять игроков Шахтера работают по индивидуальной программе
Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к выездному матчу 30-го тура УПЛ с черниговской "Десной"

9 июля "горняки" провели полуторачасовую тренировку в спорткомплексе "Святошин".

В индивидуальном режиме занимаются травмированные Давид Хочолава, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Исмаили.

Напомним, что матч "Десна" - "Шахтер" состоится в воскресенье 12 июля и начнется в 19:30.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Исмаили Виктор Коваленко Давид Хочолава Валерий Бондарь Маркос Антонио
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
09.07.2020 в 23:43
Так вроде писали, что Исмаили до осени не будет.
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