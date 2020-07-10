Мариуполь и Днепр-1 сдали плановые ПЦР-тесты. Заболевших нет

Два клуба УПЛ – "Днепр-1" и "Мариуполь" сдали плановые ПЦР-тесты на коронавирус.

Как сообщают пресс-службы клубов, случаев заражения у азовцев и днепрян не выявлено.

Напомним, что в рамках 30-го тура "Днепр-1" в субботу сыграет с ФК "Львов" (игра пройдет в Тернополе), а "Мариуполь" в воскресенье примет "Олимпик".