Премьер-лига
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Мариуполь и Днепр-1 сдали плановые ПЦР-тесты. Заболевших нет
Команды продолжают готовиться к матчам 30-го тура
Два клуба УПЛ – "Днепр-1" и "Мариуполь" сдали плановые ПЦР-тесты на коронавирус.
Как сообщают пресс-службы клубов, случаев заражения у азовцев и днепрян не выявлено.
Напомним, что в рамках 30-го тура "Днепр-1" в субботу сыграет с ФК "Львов" (игра пройдет в Тернополе), а "Мариуполь" в воскресенье примет "Олимпик".
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