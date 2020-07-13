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Днепровский Зверь: сегодня Дмитрию Михайленко исполняется 47 лет

Премьер-лига
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Кличку дал Кучеревский за шевелюру

Днепровский Зверь: сегодня Дмитрию Михайленко исполняется 47 лет
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Дмитрий Станиславович Михайленко родился 13 июля 1973 года в Кировограде. Карьеру начал в 17 лет в "Звезде". В 1990 году стал игроком "Днепра", а в 1994-м перешел в киевское "Динамо". В составе киевлян 7 раз становился чемпионом Украины и четырежды выигрывал Кубок страны, доходил до полуфинала ЛЧ (1999).

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С 2001-го по 2002-й выступал за "Хапоэль" (Тель-Авив) и "Бейтар" (Иерусалим). После израильского этапа вернулся на Украину, где с 2002 по 2007 годы поиграл за родной "Днепр" и запорожский "Металлург". Закончил карьеру в кипрском клубе АПОП.

В 2009 году Михайленко начал тренерскую карьеру в молодежной команде "Днепра". Затем исполнял обязанности наставника в главной команде города, а после начала больших финансовых проблем возглавил новый клуб СК "Днепр-1".

– Историей возникновения прозвища "Зверь" поделишься?

– Это Мефодьевич меня "наградил". Как сейчас помню, начало моей первой тренировки в "Днепре". Стоим на поле, Кучеревский обводит всех взглядом. Увидев меня, поворачивается к помощникам: "А это кто лохматый?" – "Какой-то самородок из интерната". А у меня бутсы были старые, грязные. Мефодьевич тут же говорит администратору: "Пойди бутсы ему поменяй". Принесли другие бутсы. "А эти, старые, выбрось, чтобы я не видел", - сказал Кучеревский. Я и выбросил тут же. Смешно получилось, и Мефодьевич отреагировал: "Зверь какой-то". Так с первой тренировки прилипло ко мне прозвище.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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