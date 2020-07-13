Днепровский Зверь: сегодня Дмитрию Михайленко исполняется 47 лет

Дмитрий Станиславович Михайленко родился 13 июля 1973 года в Кировограде. Карьеру начал в 17 лет в "Звезде". В 1990 году стал игроком "Днепра", а в 1994-м перешел в киевское "Динамо". В составе киевлян 7 раз становился чемпионом Украины и четырежды выигрывал Кубок страны, доходил до полуфинала ЛЧ (1999).

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С 2001-го по 2002-й выступал за "Хапоэль" (Тель-Авив) и "Бейтар" (Иерусалим). После израильского этапа вернулся на Украину, где с 2002 по 2007 годы поиграл за родной "Днепр" и запорожский "Металлург". Закончил карьеру в кипрском клубе АПОП.

В 2009 году Михайленко начал тренерскую карьеру в молодежной команде "Днепра". Затем исполнял обязанности наставника в главной команде города, а после начала больших финансовых проблем возглавил новый клуб СК "Днепр-1".