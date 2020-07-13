Тренерское объединение объявило лучшего наставника 30 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура украинской Лиги сезона 2019/20 и лауреатом 30-го игрового дня в номинации "тренер тура" назвало Виктора Скрипника ("Заря" Луганск).

Его средний балл от ВОТФУ - 4,8.

Несмотря на сложный график динамовцев, которым приходилось ехать в Александрию после финала Кубка, а также матч черниговцев против чемпиона, особую важность приобретал этот тур для "Зари".

Подопечные Виктора Скрипника нанесли выездное поражение "Колосу" (2:0) и вышли на второе место.

Из-за дисквалификации у гостей пропускал матч Чеберко. Потери луганчан этим не ограничивались - все еще восстанавливаются после травм вратари Никола Васил, Махарадзе и Никита Шевченко, были микротравмы и в некоторых игроков, которых все же удалось поставить на ноги к важному поединку.

После матча с "Александрией" тренерский штаб "Зари" сделал 4 изменения в стартовом составе. Так, дисквалифицированного Чеберко заменил Абу Ханна (которого, к слову, пришлось заменить из-за повреждения еще в первом тайме). Вместо Иванисени на позиции опорного полузащитника появился Цвек, который вернулся после дисквалификации. Леднев вышел инсайдом, Хомченовский начал игру в запасе. А Перович в атаке занял место, которое в прошлом туре занимал Громов.

"Заря" играет по уникальной для современной Лиги схеме - 4-1-3-2, которая является переосмыслением классической схемы 4-4-2. Игра луганской команды является комбинационной, строится на выходе от обороны в атаку через пас, а также достаточно быстрой игре. В матче с "Колосом" хорошо сработали фланговые и полуфланговые атаки гостей, они эффективно использовали пространство и комбинировали в завершающей стадии атак с приличной скоростью.

4 тура подряд, ровно месяц, не проигрывает "Заря" под руководством Скрипника (по две победы и ничьи за это время - при том, что игра в чемпионском финальном этапе не оставляет места для "проходных" матчей). Семь очков из девяти возможных набрали луганчане в трех последних выездах. Надо отметить, что на чужом поле в текущем чемпионате они набрали даже больше очков, чем дома (29 против 28). К ключевому матчу против "Динамо" луганчане подходят в хорошей форме и с серьезным заделом, приобретенным во время доигрывания.