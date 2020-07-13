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Метревели: Я слышал, что Коломойский обиделся на Дыминского

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова про ситуацию в Карпатах

Метревели: Я слышал, что Коломойский обиделся на Дыминского
Новина українською

Кандидат на пост президента УПЛ и эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели рассказал свое видение ситуации в "Карпатах".

"В первую очередь, здесь нужно было обеспечить непрерывное участие команды в чемпионате. Клубы и Лига не должны были от этого страдать. Олег Смалийчук должен был сделать все, чтобы "Карпаты" закончили этот чемпионат и сыграли все матчи. Почему он этого не сделал? Он пытался привлечь внимание акционеров, воткнуть свою шпильку Григорию Козловскому, хотя тот предложил ему помощь. Если у "Карпат" не было денег, нужно было найти механизм, как это использовать, чтобы доиграть чемпионат.

Здесь нужно было сделать просто: если акционеры не хотят дальше инвестировать в клуб, отдали бы эту команду за 1 евро. Реструктуризировать долги мог бы новый собственник. И эти 5 миллионов долгов превратились бы в 2,5 миллиона. Новый собственник приобрел бы за 2,5 миллиона новый клуб. Коломойский обиделся на Петра Дыминского, я слышал об этом в кулуарах. Эти амбиции сделали заложником этот клуб с именем", - сказал Метревели.

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В статье: Игорь Коломойский Михаил Метревели Петр Дыминский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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ffggpl (Харьков)
13.07.2020 в 17:44
Детский сад какой-то! А с виду солидные дядьки...
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Zak Zak (Киев)
13.07.2020 в 17:28
Еще одного понесло. Слышал он в кулуарах. Достойный кандидат на должность президента УПЛ. По моему Метревели пора уже переходить с Великого футбола в программу Елоу.
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0
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oda1979 (Запорожье)
13.07.2020 в 17:00
а, я слышал что все наоборот. Это Коломойский обиделся на Дыминского. Кому верить тепреь то?
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0
-1
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Drovko (Lviv)
13.07.2020 в 17:38
Так он так и сказал, что Коломойский обиделся на Дыминского
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+2
0
Maksrovnii (Днепр)
13.07.2020 в 16:53
А я слышал в других кулуарах сказали , что это все обман , и никто не обижался
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+1
0


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