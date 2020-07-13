Метревели: Я слышал, что Коломойский обиделся на Дыминского

Кандидат на пост президента УПЛ и эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели рассказал свое видение ситуации в "Карпатах".

"В первую очередь, здесь нужно было обеспечить непрерывное участие команды в чемпионате. Клубы и Лига не должны были от этого страдать. Олег Смалийчук должен был сделать все, чтобы "Карпаты" закончили этот чемпионат и сыграли все матчи. Почему он этого не сделал? Он пытался привлечь внимание акционеров, воткнуть свою шпильку Григорию Козловскому, хотя тот предложил ему помощь. Если у "Карпат" не было денег, нужно было найти механизм, как это использовать, чтобы доиграть чемпионат.

Здесь нужно было сделать просто: если акционеры не хотят дальше инвестировать в клуб, отдали бы эту команду за 1 евро. Реструктуризировать долги мог бы новый собственник. И эти 5 миллионов долгов превратились бы в 2,5 миллиона. Новый собственник приобрел бы за 2,5 миллиона новый клуб. Коломойский обиделся на Петра Дыминского, я слышал об этом в кулуарах. Эти амбиции сделали заложником этот клуб с именем", - сказал Метревели.