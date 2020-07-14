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Никита Шевченко: После поражения от дубля Динамо 2:8 Луческу отчитал меня, будто я один играл

Премьер-лига
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Кипер Зари вспомнил свой период в Шахтере

Никита Шевченко: После поражения от дубля Динамо 2:8 Луческу отчитал меня, будто я один играл
Новина українською

Голкипер "Зари" Никита Шевченко рассказал о периоде выступлений за "Шахтер" и переходе в луганский клуб.

"Я когда первый раз шел в "Зарю", думал, что если здесь не заиграю, поеду на труболитейный или в Горловку на коксохим. Такие мысли были, потому что я был в "Шахтере" в первой команде. Числился, тренировался.

Дали за дубль сыграть против "Динамо" после травмы. Два кентюрика набили мне восемь штук – Алиев с Милевским. 8:2 – знаменитый был матч, я участвовал. Весело было.

Луческу любил воспитывать. Приехал в "Шахтер" – Луческу отчитал меня, будто я один играл. Там 7 ударов – 8 голов было. Играли и Исмаили, и Алан Патрик, и Кобин, но на орехи досталось мне.

Был какой-то юношеский максимализм. Мне было 23 года. Может быть, остался бы Луческу – все пошло бы по-другому. У меня все с самого начала не пошло: третья тренировка – надрываю заднюю.

Фонсека был прагматичным. Я с себя ответственности не снимаю. Шучу всегда: "Из заработков вернулся", – сказал Шевченко.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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