Кабаев - о матче с Динамо: Мы в своих силах уверены на сто процентов

Хавбек "Зари" Владислав Кабаев в эфире программы "Футбольный формат" поделился мнением о предстоящем матче 31 тура чемпионата Украины против "Динамо".

- Мы смотрим только на себя, а не на то, как будет играть "Динамо". Сейчас все в одинаковом положении. Если мы выиграем два оставшихся матча, будем на втором месте. Так же думают "Десна" и "Динамо".

Все в наших руках и ногах. Желание и мотивация, думаю, есть у всех трех команд, и футболисты везде хорошие. Но, наверное, кто будет психологически и физически лучше готов и сыграет чуть умнее в каких-то моментах - тот и выиграет. Мы в своих силах уверены на сто процентов, – сказал Кабаев.