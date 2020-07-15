  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев - о матче с Динамо: Мы в своих силах уверены на сто процентов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев - о матче с Динамо: Мы в своих силах уверены на сто процентов

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане настраиваются на важнейшую игру всего чемпионата

Кабаев - о матче с Динамо: Мы в своих силах уверены на сто процентов
Новина українською

Хавбек "Зари" Владислав Кабаев в эфире программы "Футбольный формат" поделился мнением о предстоящем матче 31 тура чемпионата Украины против "Динамо".

- Мы смотрим только на себя, а не на то, как будет играть "Динамо". Сейчас все в одинаковом положении. Если мы выиграем два оставшихся матча, будем на втором месте. Так же думают "Десна" и "Динамо".

Все в наших руках и ногах. Желание и мотивация, думаю, есть у всех трех команд, и футболисты везде хорошие. Но, наверное, кто будет психологически и физически лучше готов и сыграет чуть умнее в каких-то моментах - тот и выиграет. Мы в своих силах уверены на сто процентов, – сказал Кабаев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 14:40
Не кажи "гоп", поки не ...
Ответить
0
-3
Trztrqtr (Украина)
15.07.2020 в 14:52
А то что? Боженька покарает? Парни уверены в себе и будут ишрать на победу, что в этом такого?
Ответить
0
-1
avatar
Инспектор ( )
15.07.2020 в 14:27
Быстро все забыли сколько очков судьи УЖЕ подарили Динамо
Ответить
+1
-3
avatar
D.Shastlivvy (Lemberg)
15.07.2020 в 14:05
За якість гри переживання відсутні, більше варто хвилюватися за об"єктивне суддівство. Впевнений, заради коштів від ЛЧ Суркіс арбітрам свій Майбах відпише.
Ответить
+4
-3
avatar
канц (Kołobrzeg)
15.07.2020 в 13:59
При всём уважению к Динамо, будет несправедливо в этом сезоне 2 место для них...
Ответить
+8
-2
avatar
Инспектор ( )
15.07.2020 в 13:32
На ветке Скрипника я писал: Заметил одну вещь. Когда до игры идут такие заявления - жди проигрыша До игры - молчание А Динамо то молчит
Ответить
+3
-1
avatar
Инспектор ( )
15.07.2020 в 13:32
Комментарии не идут?
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...