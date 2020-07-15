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Трубин стал самым молодым капитаном Шахтера в истории

Премьер-лига
(2 голосов)

И это при наличии в стартовом составе Тайсона

Трубин стал самым молодым капитаном Шахтера в истории
Новина українською

18-летний вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин вывел свою команду на матч с "Колосом" (2:0) с капитанской повязкой.

Воспитанник академии "горняков" стал самым молодым капитаном в истории клуба.

В день игры Трубину исполнилось 18 лет и 349 дней. С 2016 года самым молодым капитаном "оранжево-черных" был Виктор Коваленко (20 лет и 87 дней).

Топ-5 молодых капитанов "Шахтера"

1. Анатолий Трубин – 18 лет 349 дней

2. Виктор Коваленко – 20 лет 87 дней

3. Дмитрий Чигринский – 20 лет 132 дня

4. Сергей Попов – 21 год 27 дней

5. Игорь Ощипко – 21 год 235 дней

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
15.07.2020 в 21:56
Успехов!
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