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Трубин стал самым молодым капитаном Шахтера в истории
И это при наличии в стартовом составе Тайсона
18-летний вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин вывел свою команду на матч с "Колосом" (2:0) с капитанской повязкой.
Воспитанник академии "горняков" стал самым молодым капитаном в истории клуба.
В день игры Трубину исполнилось 18 лет и 349 дней. С 2016 года самым молодым капитаном "оранжево-черных" был Виктор Коваленко (20 лет и 87 дней).
Топ-5 молодых капитанов "Шахтера"
1. Анатолий Трубин – 18 лет 349 дней
2. Виктор Коваленко – 20 лет 87 дней
3. Дмитрий Чигринский – 20 лет 132 дня
4. Сергей Попов – 21 год 27 дней
5. Игорь Ощипко – 21 год 235 дней