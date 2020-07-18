Цитаишвили и Тете прошли во второй раунд премии Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport объявило о начале второго раунда голосования за претендентов на трофей Golden Boy-2020.

В списке топ-80 нашлось место полузащитнику "Динамо" Георгию Цитаишвили и его коллеге по амплуа из "Шахтера" Тете.

По итогам голосования фанатов в первом раунде Цитаишвили финишировал третьим (8%), а Тете – четвертым (7%). Больше набрали лишь Эдуардро Куарежма из лиссабонского "Спортинга" и Алехандро Маркес из "Ювентуса" (по 9%).

Отметим, что при выборе победителя в голосовании также будут участвовать журналисты.