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Цитаишвили и Тете прошли во второй раунд премии Golden Boy
Атакующие хавбеки наших грандов попали в топ-80
Итальянское издание Tuttosport объявило о начале второго раунда голосования за претендентов на трофей Golden Boy-2020.
В списке топ-80 нашлось место полузащитнику "Динамо" Георгию Цитаишвили и его коллеге по амплуа из "Шахтера" Тете.
По итогам голосования фанатов в первом раунде Цитаишвили финишировал третьим (8%), а Тете – четвертым (7%). Больше набрали лишь Эдуардро Куарежма из лиссабонского "Спортинга" и Алехандро Маркес из "Ювентуса" (по 9%).
Отметим, что при выборе победителя в голосовании также будут участвовать журналисты.