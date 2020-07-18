Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Клубы утвердили календарь УПЛ сезона 2020/21
Начало - 22-го августа, последний игровой день - 15-го мая
Sport Arena сообщает, что клубы УПЛ утвердили календарь чемпионата Украины сезона 2020/2021. В следующей кампании примут участие 14 команд.
Национальное первенство стартует 22-го августа. Первый круг будет состоять из 13 туров. Первая часть сезона закончиться 12-го декабря. Вторая половина чемпионата стартует 13-го февраля 2021-го года. А последний 26-й тур УПЛ пройдет 15-го мая.
Финал следующего Кубка Украины состоиться 12-го мая, а поединок за Суперкубок - 25-го августа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...