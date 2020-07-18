  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Клубы утвердили календарь УПЛ сезона 2020/21
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Клубы утвердили календарь УПЛ сезона 2020/21

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало - 22-го августа, последний игровой день - 15-го мая

СМИ: Клубы утвердили календарь УПЛ сезона 2020/21
Новина українською

Sport Arena сообщает, что клубы УПЛ утвердили календарь чемпионата Украины сезона 2020/2021. В следующей кампании примут участие 14 команд.

Национальное первенство стартует 22-го августа. Первый круг будет состоять из 13 туров. Первая часть сезона закончиться 12-го декабря. Вторая половина чемпионата стартует 13-го февраля 2021-го года. А последний 26-й тур УПЛ пройдет 15-го мая.

Финал следующего Кубка Украины состоиться 12-го мая, а поединок за Суперкубок - 25-го августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперкубок Украины Кубок Украины УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...