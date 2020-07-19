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Матч с Десной стал для 35-летнего Каменюки последним в карьере

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник завоевал бронзовую медаль УПЛ и "повесил бутсы на гвоздь"

Матч с Десной стал для 35-летнего Каменюки последним в карьере
Новина українською

В матче 32-го тура чемпионата Украины "Заря" сыграла вничью с "Десной" 1:1. Этот поединок стал для защитника луганской команды Никиты Каменюки последним в игровой карьере.

35-летний ветеран "Зари" поделился мыслями после матча.

"Конечно, нам очень важно было добиться положительного результата. Эмоции невероятные. Мы долго шли к этому. В течение всего сезона. Ничья дает групповой этап Лиги Европы. Мы счастливы, потому что долго шли к этому. В 2017 году были третьими, в 2020-м - снова третьи. Положительные эмоции, когда добиваешься положительного результата. Я очень переживал, чтобы мы добились результата. Я счастлив и горд, что у меня такая футбольная карьера", - рассказал Каменюка.

Символично, что в последнем своем матче Никита завоевал бронзовую медаль УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка Десна (Чернигов) УПЛ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
19.07.2020 в 23:24
Некет, доиграй хотя бы группу ЛЕ
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