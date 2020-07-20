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Один из героев матча Десна - Заря: Теперь хочется большего

Премьер-лига
(1 голосов)

Места в пятерке будет мало

Один из героев матча Десна - Заря: Теперь хочется большего
Новина українською

Филипп Будковский, нападающий черниговской "Десны", забил гол "Заре" (1:1) в последнем 32-м туре УПЛ.

Форвард вспоминает, что когда выходили на матч, шли словно на последний бой.

Игра была интересной, был накал. Не так много голевых моментов, но интересный, атакующий футбол с обеих сторон. Чуть больше повезло "Заре", потому что их удовлетворяла ничья.

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Зато "Десне" хотелось большего. И вообще это был хороший сезон для черниговской команды говорит Филипп.

Будем работать в новом сезоне. Конечно, теперь хочется большего.

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В статье: Заря (Луганск) Филипп Будковский Десна (Чернигов) УПЛ
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Источник:
Профутбол

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