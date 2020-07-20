Один из героев матча Десна - Заря: Теперь хочется большего

Филипп Будковский, нападающий черниговской "Десны", забил гол "Заре" (1:1) в последнем 32-м туре УПЛ.

Форвард вспоминает, что когда выходили на матч, шли словно на последний бой.

Игра была интересной, был накал. Не так много голевых моментов, но интересный, атакующий футбол с обеих сторон. Чуть больше повезло "Заре", потому что их удовлетворяла ничья.

Зато "Десне" хотелось большего. И вообще это был хороший сезон для черниговской команды говорит Филипп.