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Один из героев матча Десна - Заря: Теперь хочется большего
Места в пятерке будет мало
Филипп Будковский, нападающий черниговской "Десны", забил гол "Заре" (1:1) в последнем 32-м туре УПЛ.
Форвард вспоминает, что когда выходили на матч, шли словно на последний бой.
Игра была интересной, был накал. Не так много голевых моментов, но интересный, атакующий футбол с обеих сторон. Чуть больше повезло "Заре", потому что их удовлетворяла ничья.
Зато "Десне" хотелось большего. И вообще это был хороший сезон для черниговской команды говорит Филипп.
Будем работать в новом сезоне. Конечно, теперь хочется большего.