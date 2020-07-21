Премьер-лига
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Игрок Александрии признался, что команда недооценила второй состав Шахтера
Поэтому и пропустила дважды
Евгений Банада, атакующий хавбек "Александрии", в разговоре с каналом Футбол прокомментировал ничью в последнем 32 туре УПЛ с "Шахтером" (2:2).
Хорошая игра была. Пропустили в первом тайме. Несколько раскрылись и пропустили два гола.
Не знаю, видимо решили, что "Шахтер" приехал вторым составом и можем накрывать. Но, как видим, у "Шахтера" не существует второго состава.
Во втором тайме сели глубже в оборону, показали свою игру и несколько повезло - в концовке забили два гола.
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Источник:Великий футбол
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Инспектор ( )
21.07.2020 в 09:07
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