Игрок Александрии признался, что команда недооценила второй состав Шахтера

Евгений Банада, атакующий хавбек "Александрии", в разговоре с каналом Футбол прокомментировал ничью в последнем 32 туре УПЛ с "Шахтером" (2:2).

Хорошая игра была. Пропустили в первом тайме. Несколько раскрылись и пропустили два гола.

Не знаю, видимо решили, что "Шахтер" приехал вторым составом и можем накрывать. Но, как видим, у "Шахтера" не существует второго состава.

Во втором тайме сели глубже в оборону, показали свою игру и несколько повезло - в концовке забили два гола.