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Игрок Александрии признался, что команда недооценила второй состав Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Поэтому и пропустила дважды

Игрок Александрии признался, что команда недооценила второй состав Шахтера
Новина українською

Евгений Банада, атакующий хавбек "Александрии", в разговоре с каналом Футбол прокомментировал ничью в последнем 32 туре УПЛ с "Шахтером" (2:2).

Хорошая игра была. Пропустили в первом тайме. Несколько раскрылись и пропустили два гола.

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Не знаю, видимо решили, что "Шахтер" приехал вторым составом и можем накрывать. Но, как видим, у "Шахтера" не существует второго состава.

Во втором тайме сели глубже в оборону, показали свою игру и несколько повезло - в концовке забили два гола.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Евгений Банада
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
21.07.2020 в 09:07
Второй состав Шахтера недооценил Александрию
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