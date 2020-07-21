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Официально: Михайличенко, Чеберко, Тымчик и Леднев покидают Зарю

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры по Громову продолжаются

Официально: Михайличенко, Чеберко, Тымчик и Леднев покидают Зарю
Новина українською

Исполняющий обязанности генерального директора "Зари" Станислав Оганов по окончанию сезона рассказал о кадровых перестановках в команде.

- Давайте пройдёмся по кадровым вопросам. Какова дальнейшая судьба Никиты Каменюки?

- Перед игрой с "Десной" мы переговорили с Никитой Каменюкой о продолжении его карьеры. Рано или поздно карьеру футболиста приходится завершать. Я прямо спросил Никиту заинтересован ли он в дальнейшей работе с нами. Он ответил, что свою судьбу он связал с "Зарёй" и в другой клуб уходить не хотел бы. У меня была договорённость с президентом и тренерским штабом, и мы предложили Никите должность помощника тренера Ю-19. С 1 августа он официально вступает на эту должность.

- Кто уходит из команды?

- По ребятам в прессе было много слухов. Мы практически не комментировали эту информацию. Да, велись переговоры и по Богдану Михайличенко, и по Евгению Чеберко. Переговоры прошли на высоком уровне, и мы пришли к мнению, что до конца сезона эти игроки защищают наши цвета, а по окончании сезона, с первого августа Богдан Михайличенко переходит в бельгийский "Андерлехт", а Евгений Чеберко – в австрийский ЛАСК. Кроме того, заканчивается аренда у Александра Тымчика и Богдана Леднева, которые возвращаются в "Динамо". Кроме того, мы продолжаем переговоры относительно Артёма Громова. Больше от нас не уходит никто. Все на полноценных контрактах. Со многими футболистами контракты перезаключены на более длительные сроки. Костяк команды мы сохраним.

- Теперь начался поиск новых футболистов?

- Да, эта работа активно движется. Наш глава селекционной службы Юрий Дудник постоянно смотрит различные варианты. Скажу так: в поле нашего зрения 9 футболистов. Но события опережать не будем. Как только будут достигнуты соглашения и подписаны контракты, мы сразу же оповестим всех об этом на нашем официальном сайте.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка Артем Громов Богдан Михайличенко Богдан Леднев Александр Тымчик Евгений Чеберко Станислав Оганов Михайличен
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (6)
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F@ust (Прага)
21.07.2020 в 18:06
Да, про костяк улыбнуло. Ну, можно снова взять подходящую кандидатуру в аренду под ЛЕ. И скаутов напрячь.
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Запорізьке Торпедо (zp)
21.07.2020 в 18:05
интересно, балканцы еще будут?) большая часть прошлогодних новичков Скрипника - АбуХанна, Юрченко, Иванисеня - отлично вписались в команду
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Hugo64 (PARIS)
21.07.2020 в 17:47
"Костяк команды мы сохраним.!"- а костяк был ЛЕДНЕВ МИХАЙЛИЧЕНКО ТЫМЧИК ЧЕБЕРКО ГРОМОВ- или Он считает костяк цвек циганикс перович - МДА пролетят в группе просто и всё- 6 лямов и не более- а некоторые хотели в ЛЧ
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Алекс-666 (Запорожье)
21.07.2020 в 17:44
И все четверо играли последние минуты с Десной. Чеберко за 12 минут даже до судорог добегался...
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simargl (Чернигов)
21.07.2020 в 17:24
Фактически через месяц у Зари будет новая команда и возможно другой тренер... интересно ,кем будут играть в лиге европы ???
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Запорізьке Торпедо (zp)
21.07.2020 в 18:02
шоб тебя проблемы Десны так интересовали, как Зори)
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