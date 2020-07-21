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Рябоконь: Основную задачу выполнили. Оценка команде за сезон - 9 баллов из 10
Черниговцы впервые в истории пробились в еврокубки
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги сезона, в котором его команда заняла 4-е место в УПЛ и теперь сыграет в квалификации Лиги Европы
"Мы оставили себе место для шага вперед в следующем сезоне.
Оценить выступления команды? Поставлю 9 баллов из 10-ти. Основную задачу выполнили – попали впервые в еврокубки. Если бы выиграли у "Зари", было бы 10 с плюсом. 9 баллов – почти максимум, который мы могли показать сегодня", – сказал Рябоконь.
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Источник:Футбольный формат
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НикНиколаев (Минск)
21.07.2020 в 20:40
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