Рябоконь: Основную задачу выполнили. Оценка команде за сезон - 9 баллов из 10

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги сезона, в котором его команда заняла 4-е место в УПЛ и теперь сыграет в квалификации Лиги Европы

"Мы оставили себе место для шага вперед в следующем сезоне.

Оценить выступления команды? Поставлю 9 баллов из 10-ти. Основную задачу выполнили – попали впервые в еврокубки. Если бы выиграли у "Зари", было бы 10 с плюсом. 9 баллов – почти максимум, который мы могли показать сегодня", – сказал Рябоконь.