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Рябоконь: Основную задачу выполнили. Оценка команде за сезон - 9 баллов из 10

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговцы впервые в истории пробились в еврокубки

Рябоконь: Основную задачу выполнили. Оценка команде за сезон - 9 баллов из 10
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Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги сезона, в котором его команда заняла 4-е место в УПЛ и теперь сыграет в квалификации Лиги Европы

"Мы оставили себе место для шага вперед в следующем сезоне.

Оценить выступления команды? Поставлю 9 баллов из 10-ти. Основную задачу выполнили – попали впервые в еврокубки. Если бы выиграли у "Зари", было бы 10 с плюсом. 9 баллов – почти максимум, который мы могли показать сегодня", – сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Комментарии (1)
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НикНиколаев (Минск)
21.07.2020 в 20:40
Молодцы и коуч, и команда, провели отличный сезон! Даже не верится, что ещё совсем недавно команда плакала, проиграв переходный матч за выход в первую лигу Авангарду. А теперь - победы над всеми клубами вышки, кроме Шахты, борьба за призы до последнего тура. Два сезона в вышке (было бы уже три, если бы не «решала»-Хахльов, укравший у команды год), а команда уже стартует в еврокубках. Спасибо, Александр Дмитриевич, спасибо Команда за незабываемый сезон!
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