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Никита Шевченко: Могли занять как второе место, так и четвертое. В итоге, взяли свое

Премьер-лига
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Голкипер Зари подвел итоги матча с Десной

Никита Шевченко: Могли занять как второе место, так и четвертое. В итоге, взяли свое
Новина українською

Голкипер "Зари" Никита Шевченко, который после паузы, связанной с травмой, вышел в основе своей команды на матч последнего тура УПЛ с "Десной" (1:1), подвел итоги поединка и чемпионата в целом.

- Никита, как чувствуешь себя?

- Чувствую себя хорошо. Очень рад, что вернулся на футбольное поле.

- Мандража после долгого перерыва не было?

- Честно говоря, был. Волновался я. Но помогли ребята. "Разбудили" забитым голом. Пользуясь случаем, поздравляю Никиту Каменюку с завершением карьеры, которая была выдающейся. Пока что отдыхаем, а потом будем двигаться дальше.

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- Многие, кстати, спрашивали, а знали ли ребята о результате параллельной игры "Колоса"?

- Положа руку на сердце, мы могли, как занять второе место, так и четвёртыми стать. Это футбол. Мы сыграли вничью и взяли своё. Но есть куда стремиться.

- Ну, и наконец, здравствуй групповой этап.

- Да, вы правы. Поддерживайте нас. Мы будем готовиться. И увидимся осенью на евроарене.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Заря

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