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Гиоане: Фанаты Динамо полюбят Луческу, он принесет много пользы клубу

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-игрок киевлян высказался о назначении

Гиоане: Фанаты Динамо полюбят Луческу, он принесет много пользы клубу
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Тибериу Гиоане поделился мнением о назначении Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

"В Румынии назначение Луческу восприняли с радостью. Футбольный мир в Румынии ждал уже, что Мистер примет команду. Возраст? Смотрите на Ибрагимовича или Роналду. Это просто цифры, которые меняются каждый год. Я считаю, что он очень хороший тренер и профессионал. Я думаю, он принесет много пользы "Динамо". Читал, что это рискованный шаг президента, но кто не рискует, тот не выигрывает.

Когда я приехал в Киев, был трансфер Филимонова из "Спартака". Такой ажиотаж был, говорили, что он самый лучший. Помните, как он закончил? Пару игр на ужасном уровне и он уехал в Россию. Если болельщики настолько против Луческу, то они еще сильнее будут его любить, когда он будет выигрывать", – сказал Гиоане ТК "Футбол".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Тиберио Гиоане
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Комментарии (3)
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armik (Киев)
25.07.2020 в 12:26
У кого короткая память, напомню - гиоане пришлось завязать с футболом из-за проблем с головой.
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SAID (Одесса)
25.07.2020 в 12:27
А Суркис не завязывает )
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SAID (Одесса)
25.07.2020 в 12:26
Филимонов? кто это? Его даже Луческу не вспомнит ))
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