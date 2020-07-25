Гиоане: Фанаты Динамо полюбят Луческу, он принесет много пользы клубу

Экс-игрок "Динамо" Тибериу Гиоане поделился мнением о назначении Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

"В Румынии назначение Луческу восприняли с радостью. Футбольный мир в Румынии ждал уже, что Мистер примет команду. Возраст? Смотрите на Ибрагимовича или Роналду. Это просто цифры, которые меняются каждый год. Я считаю, что он очень хороший тренер и профессионал. Я думаю, он принесет много пользы "Динамо". Читал, что это рискованный шаг президента, но кто не рискует, тот не выигрывает.

Когда я приехал в Киев, был трансфер Филимонова из "Спартака". Такой ажиотаж был, говорили, что он самый лучший. Помните, как он закончил? Пару игр на ужасном уровне и он уехал в Россию. Если болельщики настолько против Луческу, то они еще сильнее будут его любить, когда он будет выигрывать", – сказал Гиоане ТК "Футбол".