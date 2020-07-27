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Как противостоять ромбу Зари. Нападающий Десны отметил тактические решения

Премьер-лига
(2 голосов)

Когда играли с луганчанами

Как противостоять ромбу Зари. Нападающий Десны отметил тактические решения
Новина українською

Александр Филиппов, нападающий черниговской "Десны", рассказал о матче последнего, 32 тура УПЛ сезона 2019/2020, в котором его команда сыграла вничью с "Зарей" (1:1).

Один гол, по словам Александра, решал все, а поэтому эмоции бурлили. Игрок уверяет, что его команда хотела занять третью позицию, но и 4-е восприняла положительно.

Мы играли только на победу, понимали, что сил не хватает. Такого, что "Заря" тянула время - не чувствовалось, разве что в конце. Мы понимали, что у "Зари" насыщенный центр поля и за счет этого центра у них идет вся игра.

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Это быстрые игроки, которые умеют разогнать атаку, умеют выполнить, поэтому наша задача - это было насытить центр поля и играть быстро через фланги и быстро выходить в атаку. Поэтому первый тайм у нас хорошо все удавалось, создавали моменты.

Во второй половине встречи пропустили красивый гол. Но и у нас были моменты, и у "Зари", поэтому ничья - закономерный счет.

Вы должны понимать, что мы бросили все силы вперед. Когда "Заря" отбивалась, у них возникало пространство. А при наличии быстрых игроков, надо было успеть сначала "сесть", тогда отобрать мяч, а уже после того опять что-то придумать впереди.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Александр Филиппов
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (2)
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Maksrovnii (Днепр)
27.07.2020 в 12:01
Ромб Зари , это серьезное дело , им противостоять мало кто может вообще
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+3
-1
Lion Killer (Львів)
27.07.2020 в 12:35
так в самому інтерв.ю і слова нема про якийсь ромб чи куб. Журналістські фантазії.
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+1
-1


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