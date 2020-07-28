Луиш Каштру: Не играем в среду на Олимпийском лишь потому, что там будет матч Колоса и Мариуполя

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подытожил контрольный матч с "Полесьем" (4:1) и отметил командные действия при подготовке к "Вольфсбургу".

- В принципе все процессы отработаны. Сейчас команда полностью доминирует: атака, оборона, переходы, тактические схемы. Ребята прекрасно знают, что им делать, какие зоны занимать, чего мы хотим от игры, как реагируем на потерю мяча. Я доволен. Наш стиль атаки и обороны, все, что мы отрабатывали, было на поле.

- Во время подготовки к "Вольфсбургу" вы столкнулись с проблемой спарринг-партнеров: сейчас в Украине трудно найти достойного противника. Насколько сложно готовиться к Лиге Европы в играх с клубами Второй лиги?

- Да, конечно, нам нужны сильные соперники. Однако это не является решающим, важно то, как дисциплинированно, внимательно, тщательно и с большим настроением мы работаем каждый день. Мы идем определенным путем к официальному матчу. Есть два товарищеских поединка: один состоялся, второй проведем в среду. На зимнем сборе также не было очень сложных оппонентов, и несмотря на это мы смогли обыграть "Бенфику". На это я надеюсь и сейчас. Надеюсь, что команда снова проявит себя на высоком уровне.

- В течение недели несколько футболистов вернулись в строй. Евгений Коноплянка забил. Виктор Коваленко много пропустил из-за травмы. Как можете прокомментировать их готовность и действия?

- Вы знаете, я не индивидуализирует. Меня интересует коллектив, но не то, что делает тот или иной футболист отдельно. Ребята действуют именно в контексте команды. Они прекрасно знают: я всегда защищаю семейный дух, воплощается на поле, где вместе мы сможем побеждать. Коно хорошо себя проявил, Виктор - также, как и Тайсон, Марлос и сплошь. Футболисты очень серьезно подошли к поединку и подключались к игре. А когда есть серьезность в игре и в жизни, это всегда радует.

- Вы не случайно проводите тренировочный матч на НСК "Олимпийский"? Возможно, лишний раз хотели дать футболистам возможность почувствовать поле, атмосферу стадиона?

- Хотим, чтобы команда адаптировалась к стадиону, где будет проходить поединок с "Вольфсбургом" (НСК "Олимпийский"). Мы не играем здесь в среду только потому, что здесь состоится другой матч - "Колоса" и "Мариуполя". После того полю надо восстанавливаться, чтобы быть в хорошем состоянии к противостоянию "Шахтер" - "Вольфсбург". Считаем, что с каждым поединком ребята привыкают к этому полю и стадиона.