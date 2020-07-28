ТаТоТаке: Вероятность перехода Скрипника в Днепр-1 - 99,9%. Клаусула составит 500 тысяч евро

Виктор Скрипник в ближайшее время может возглавить "Днепр-1". Информация об этом появилась буквально на днях. И теперь ее подтвердил и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"То, что Скрипником серьезно интересуется "Днепр-1" – это правда. Этому интересу не так много времени. По моей информации, эта ситуация вызрела после матча "Днепра-1" с "Колосом".

Между инвесторами и руководством клуба встал вопрос о возможной смене тренера и Скрипник является кандидатом №1 на этот пост.

Он дал предварительное согласие и уже пообщался на эту тему с президентом "Зари" Евгением Геллером. Геллер должен прибыть в Украину на днях, и в этом вопросе может быть поставлена точка.

"Днепр-1" должен будет заплатить Клаусулу – 500 тысяч евро.

Как я оцениваю вероятность перехода? 99,9%. Сейчас есть все принципиальные согласия, остались только юридические детали", – сказал Спиваковский.