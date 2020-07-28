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ТаТоТаке: Вероятность перехода Скрипника в Днепр-1 - 99,9%. Клаусула составит 500 тысяч евро

Премьер-лига
(6 голосов)

Все больше информации о том, что тренер переберется в Днепр

ТаТоТаке: Вероятность перехода Скрипника в Днепр-1 - 99,9%. Клаусула составит 500 тысяч евро
Новина українською

Виктор Скрипник в ближайшее время может возглавить "Днепр-1". Информация об этом появилась буквально на днях. И теперь ее подтвердил и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"То, что Скрипником серьезно интересуется "Днепр-1" – это правда. Этому интересу не так много времени. По моей информации, эта ситуация вызрела после матча "Днепра-1" с "Колосом".

Между инвесторами и руководством клуба встал вопрос о возможной смене тренера и Скрипник является кандидатом №1 на этот пост.

Он дал предварительное согласие и уже пообщался на эту тему с президентом "Зари" Евгением Геллером. Геллер должен прибыть в Украину на днях, и в этом вопросе может быть поставлена точка.

"Днепр-1" должен будет заплатить Клаусулу – 500 тысяч евро.

Как я оцениваю вероятность перехода? 99,9%. Сейчас есть все принципиальные согласия, остались только юридические детали", – сказал Спиваковский.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник СК Днепр-1 ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (7)
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haymov18 (Днепр )
28.07.2020 в 23:35
Заря это клуб с историей,а что это за команда Днепр 1 ,я понимаю если бы это был Днепр-все это странно как то,,,
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+1
0
Пришта Литин (Киев)
28.07.2020 в 23:20
диму Мих-ко к лесе Мих-ченко))
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0
0
NSVL (Луганск-Киев)
28.07.2020 в 23:20
Бред
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+1
-2
balamyt (Boston)
28.07.2020 в 23:10
Очень перспективный тренер.Скрипник .Значит и Днепр1 с ним будит иметь Прогресс.
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
28.07.2020 в 22:57
Там денег есть а в Заре нет. Я его понимаю. Но перспективы нашего еврокубкового коэффициента в этом году не радуют.
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0
-1
royalstas (Вінниця)
28.07.2020 в 22:55
Вернидубу камбек потрібно робити чи що?) Не видно достойних тренерів для Зорі хіба що Маркевич погодиться в ці злидні лізти.... Ну і по Скрипнику напевно йому дуже багато чого наобіцяли якщо він залишить команду яка грає в групі ліги європи....
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+4
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
28.07.2020 в 22:54
Очень тупо менять группу ЛЕ на неизвестно что...видимо цели там поставлены не хилые и усиление готовятся..
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+3
-1


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