Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Колос – Мариуполь посетили более 5 тысяч зрителей
Довольно неплохая, как для нынешних условий, аудитория
В среду, 29 июля, состоялся финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы, в котором "
На данный матч были допущены болельщики, которых, по официальным данным, на "Олимпийском" собралось 5 070 человек.
Напомним, что основное время матча закончилось вничью 0:0, однако в экстратайме "Колос" забил гол и ведет в счете 1:0.
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