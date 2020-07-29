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Матч Колос – Мариуполь посетили более 5 тысяч зрителей

Премьер-лига
(2 голосов)

Довольно неплохая, как для нынешних условий, аудитория

Матч Колос – Мариуполь посетили более 5 тысяч зрителей
Новина українською

В среду, 29 июля, состоялся финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы, в котором "Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве принимает "Мариуполь".

На данный матч были допущены болельщики, которых, по официальным данным, на "Олимпийском" собралось 5 070 человек.

Напомним, что основное время матча закончилось вничью 0:0, однако в экстратайме "Колос" забил гол и ведет в счете 1:0.

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка)
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