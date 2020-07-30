Скрипник: Нельзя сказать, что спорт вне политики, он в политике

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник ответил, почему он в свое время отказал некоторым российским клубам.

- Вы в свое время отказали нескольким российским клубам. Объясняли это тем, что не хотите, чтобы о вас плохо говорили. Вы боитесь осуждения или у вас есть принципиальная политическая позиция?

– Это решение – совокупность всего. Как бы ты ни хотел – нельзя сказать, что спорт вне политики, он в политике. Не я один принимаю решения. Это как в фильме есть хорошее выражение: "Меня плохо примут тут и неправильно поймут там".

Не то, чтобы я боюсь, но не хочется такое получать. Топовые клубы – это действительно спортивный вызов. "Спартак", "Динамо" Киев, "Ювентус", "Вердер" – это все топовые команды, высшая футбольная материя, которой хочется владеть, соответствовать ей.

Тут еще я могу сфокусировать. А что-то периферийное, лишь бы – лишь бы – считаю это ненужным.

- Если бы вас пригласил "Спартак" – вы бы подумали?

– Во-первых, он меня не спрашивал. Во-вторых, на данный момент я – "Заря". Сейчас перефразируете, мол, я жду чего-то. Я ничего не жду. Я не один принимаю решения, у меня есть семья, для которой я живу.

Есть три человека, которые могут мной командовать – моя жена и двое детей. Это люди, которых я слушаю. Моя дочь может мне просто сказать, что мне делать, и я буду это делать, потмоу что ей доверяю.

Мне поступали предложения, я разговаривал, но решение, которое я принял, о нем не жалею, я отлично себя здесь чувствую. Это не значит, что когда-то где-то... Но я не собираюсь до 70 или 65 тренировать. Еще 7-10 лет максимум. Это тяжело.