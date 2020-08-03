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ФК Мариуполь сообщил о подписании контракта с новым тренером

Премьер-лига
(1 голосов)

После Бабича

ФК Мариуполь сообщил о подписании контракта с новым тренером
Новина українською

Новым главным тренером "азовцев" стал Остап Маркевич. Сегодня утром на клубной базе первый вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин представил нового наставника футболистам.

Контракт с Остапом Мироновичем рассчитан на один сезон.

Остап Маркевич, как напоминают в клубе, родился 4 апреля 1978 года. Выступал за "Карпаты-2" (Львов). Был тренером в футбольной школе отца, Мирона Маркевича, в Винниках. Работал в структуре ФК "Вильярреал" (Испания).

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В 2016-2019 годах тренировал "Вильярреал" U-20, вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 работал главным тренером "Агробизнеса" (Хмельницкая область). Потом возглавлял одесский "Черноморец".

Напомним, что до прихода Маркевича "Мариуполь" три года тренировал Александр Бабич.

ФК Мариуполь сообщил о подписании контракта с новым тренером - изображение 1
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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич Остап Маркевич Андрей Санин
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (5)
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Геродот (Винница)
03.08.2020 в 12:41
В Вильяреале совсем другие футболисты, и другие условия работы. К тому же молодежный футбол отличается от взрослого. А с кем будет в Мариуполе работать Маркевич? Там совсем другие условия. Большая часть команды - арендованные из Шахтера игроки, ушли игроки, делавшие погоду в Мариуполе - Фомин, Яворский и др, а денег на покупку новых игроков нет, непонятно, кто хозяин команды. Бабич правильно сказал, что команда в таком состоянии далее прогрессировать не может, проиграли в борьбе за путевку в Лигу Европы Колосу - откровенному аутсайдеру первой шестерки. Такое впечатление, что взяли первого попавшегося - потому как никого, кроме второразрядных команд он не тренировал и ничего по сути не добился. Скорее всего папа подсуетился. А ведь в Украине немало хороших тренеров без работы сидят. Только не пойдут они работать в клуб без финансов, с кучей арендованных игроков.
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Запорізьке Торпедо (zp)
03.08.2020 в 11:34
будем посмотреть. темная лошадка, хотя с юношеской Вильяреала вроде неплохо отработал
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Siren05 (Мариуполь)
03.08.2020 в 11:16
Не люблю эти футбольные тренерские семейные династии. Как правило ничего путного у сынка известного тренера не получается... Как впрочем и у футболистов тоже... ( за редким исключением)
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Dem555-85 (Мариуполь)
03.08.2020 в 11:28
Разван Луческу довольно успешно тренирует
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Запорізьке Торпедо (zp)
03.08.2020 в 11:33
и кроме него больше ничего на ум не приходит)
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