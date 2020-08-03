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ФК Мариуполь сообщил о подписании контракта с новым тренером
После Бабича
Новым главным тренером "
Контракт с Остапом Мироновичем рассчитан на один сезон.
Остап Маркевич, как напоминают в клубе, родился 4 апреля 1978 года. Выступал за "Карпаты-2" (Львов). Был тренером в футбольной школе отца, Мирона Маркевича, в Винниках. Работал в структуре ФК "Вильярреал" (Испания).
В 2016-2019 годах тренировал "Вильярреал" U-20, вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 работал главным тренером "Агробизнеса" (Хмельницкая область). Потом возглавлял одесский "Черноморец".
Напомним, что до прихода Маркевича "Мариуполь" три года тренировал Александр Бабич.