Премьер-лига
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Начнут из новичков. УПЛ объявила график первого периода заявок для клубов
Четыре лидера - 20 августа
Украинская Премьер-лига утвердила график регистрации и заявки футболистов команд клубов УПЛ на участие в соревнованиях сезона 2020/21 годов (первый заявочный период).
17 августа
- 3 команда из Первой лиги
- 2 команда из Первой лиги
- 1 команда из Первой лиги
18 августа
- Львов
- Ворскла
- Олимпик Донецк
- Мариуполь
19 августа
- Днепр-1 Днепр
- Колос Ковалевка
- Александрия
20 августа
- Десна Чернигов
- Заря Луганск
- Динамо Киев
- Шахтер
Новый сезон УПЛ должен стартовать с 22 августа.
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Источник:УПЛ
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