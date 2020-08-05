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Начнут из новичков. УПЛ объявила график первого периода заявок для клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Четыре лидера - 20 августа

Начнут из новичков. УПЛ объявила график первого периода заявок для клубов
Новина українською

Украинская Премьер-лига утвердила график регистрации и заявки футболистов команд клубов УПЛ на участие в соревнованиях сезона 2020/21 годов (первый заявочный период).

17 августа

  • 3 команда из Первой лиги
  • 2 команда из Первой лиги
  • 1 команда из Первой лиги

18 августа

  • Львов
  • Ворскла
  • Олимпик Донецк
  • Мариуполь

19 августа

  • Днепр-1 Днепр
  • Колос Ковалевка
  • Александрия

20 августа

  • Десна Чернигов
  • Заря Луганск
  • Динамо Киев
  • Шахтер

Новый сезон УПЛ должен стартовать с 22 августа.

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В статье: УПЛ Украинская Премьер-лига
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Источник:
УПЛ

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