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Десна - Динамо U-21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Первый спарринг "северян"
Четвёртая команда Украины готовится провести сегодня дебютный контрольный матч во время межсезонья. Соперником подопечных Александра Рябоокня станет дубль "Динамо". Поединок состоится на базе киевлян в Вите-Литовской. Начало встречи в 17:00.
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