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Десна - Динамо U-21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый спарринг "северян"

Десна - Динамо U-21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Четвёртая команда Украины готовится провести сегодня дебютный контрольный матч во время межсезонья. Соперником подопечных Александра Рябоокня станет дубль "Динамо". Поединок состоится на базе киевлян в Вите-Литовской. Начало встречи в 17:00.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо U-21 (Киев)
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