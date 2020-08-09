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Экс-капитан Десны Фаворов: Меня просто выставили и показали на дверь

Премьер-лига
(2 голосов)

Денис рассказал о причинах ухода из черниговской команды

Экс-капитан Десны Фаворов: Меня просто выставили и показали на дверь
Новина українською

Экс-капитан "Десны" Денис Фаворов рассказал, почему перешел в луганскую "Зарю" из черниговской команды.

"Поступило предложение. Зачем долго думать? Я знаю эту команду.

С "Десной" все решилось и я принял решение. Полгода назад у меня заканчивался контракт и пошли слухи, что я договорился с "Академией Пушкаша". Еще какие-то команды назывались. Прошло время, мне это не совсем начало нравиться, потому что я думал день-два и забудется. А оно продолжалось. Я хотел быстрее закрыть этот вопрос. Сам вышел на руководство и сказал: "Давайте этот вопрос закроем". Хотел подписать предварительный контракт, чтобы все это закончилось. Но получил отказ. Мне сказали подождать неделю, мол, будут предложения. Потом еще неделю. В итоге прошел месяц, а я так и не получил предложения. Мне сказали сначала доработать этот контракт, закончится чемпионат, а на следующий день меня наберут и я получу предложение.

Я не волновался, ни о чем таком не мог думать. Закончился чемпионат. День, два, четыре, пять - никаких вестей. Я уже сам начал звонить тренеру, потому что руководители на связь не выходили. Пытался через него. В итоге попросили культурно уйти. Это плевок в лицо. Я сидел без контракта, тренировался, до последнего пытался по-солидному решить вопрос. Все говорили, что руководство одумается, но стало только хуже. Меня просто выставили и показали на дверь, культурно. У меня в команде были минимальные условия, меньше меня, по-моему, никто не получал.

Я получил предложение еще в Первой лиге, оно было хорошим. Но спустя полгода оно стало средним, а спустя еще полгода это стали минимальные условия. Я добросовестно еще 2 года отработал контракт. Мне обещали сделать, как мне сказали, достойное предложение, но я его так и не получил. Хотел переподписать контракт, потому что столько в этой команде. Хотел остаться, мыслей о переходе у меня не было. Не выбивал, ни разу не назвал условия какие-то, а просто хотел переподписать контракт.

Поэтому я и согласился на интервью, чтобы болельщики понимали всю ситуацию, что это не моя инициатива. Вся команда это знает. Это знает тренерский штаб, это не его инициатива. Я до последнего надеялся", - рассказал Фаворов.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Денис Фаворов
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (11)
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Lion Killer (Львів)
09.08.2020 в 23:19
Дивно м.яко кажучи :)
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
09.08.2020 в 23:17
Странно... похоже освободили место под Коноплю. А может под Бутко ??? Или возьмут кого-то еще покруче...?? В любом случае как-то не очень понятно и совсем не красиво ... хотелось бы увидеть информацию от команды.
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+2
0
Emperor9 (Чернігів)
09.08.2020 в 23:01
Хм...щось воно того, не того. Хтось щось розуміє в цій ситуації? Вимагаємо інтерв'ю та пояснень від керівництва "Десни"
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+3
0
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simargl (Чернигов)
09.08.2020 в 23:23
Обещали в понедельник на фейсбуке проинформировать.
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0
0
ffggpl (Харьков)
09.08.2020 в 22:54
Отпустить перед дебютом в Европе капитана?! Непрофессионально.
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+4
0
Роджер (Кременчуг)
09.08.2020 в 22:50
неожиданно...
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+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
09.08.2020 в 22:46
Максимально странная ситуация
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+6
0
avatar
Serega1111 (Киев)
09.08.2020 в 22:46
По-моему он Десне был не лишним. Увы - за Шахтой и Динамо - нормальных команд нет. Заря, Десна и Александрия - всплески на энтузиазме тренеров и игроков. Денег нет, заглохнут
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+3
-3
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KondratCheUa (Чернигов)
09.08.2020 в 22:42
В Чернигове тебе всегда будут рады, удачи Денис!!!
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+8
0
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okolegko (Київ)
09.08.2020 в 22:41
Якщо це правда, то не все так гарно в Королівстві Данському
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+9
0
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KondratCheUa (Чернигов)
09.08.2020 в 22:45
Кого - кого, но точно не капитана так в тупую отпускать! Провал руководства!
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+8
0


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