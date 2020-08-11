Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иванисеня сообщил, когда вернется к тренировкам после COVID-19
Не уберег себя
Опорный полузащитник "
Сейчас уже чувствую себя хорошо. Когда начались тренировки, почувствовал недомогание, была температура. Сдал тест, который оказался положительным. После меня тест сдала команда, у всех был отрицательный тест.
Я на самоизоляции уже 5-й день. Чувствую себя хорошо, симптомов никаких нет, кроме потери обоняния и слабого чувства вкуса.
Думаю, через 9-10 дней сдам еще один ПЦР-тест и после этого можно будет говорить о возвращении к тренировкам.
Где мог заболеть? Не знаю. Был в отпуске, соблюдал все правила карантина, в людных местах всегда надевал маску, мыл руки, но не уберег себя от коронавируса.
Чемпионат Украины в УПЛ начнется для "Зари" с выездного матча с "Десной" 22 августа.