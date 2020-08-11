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Иванисеня сообщил, когда вернется к тренировкам после COVID-19

Премьер-лига
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Не уберег себя

Иванисеня сообщил, когда вернется к тренировкам после COVID-19
Новина українською

Опорный полузащитник "Зари" и национальной сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал о своем самочувствии, после того как сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Meta-ratings.ua.

Сейчас уже чувствую себя хорошо. Когда начались тренировки, почувствовал недомогание, была температура. Сдал тест, который оказался положительным. После меня тест сдала команда, у всех был отрицательный тест.

Я на самоизоляции уже 5-й день. Чувствую себя хорошо, симптомов никаких нет, кроме потери обоняния и слабого чувства вкуса.

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Думаю, через 9-10 дней сдам еще один ПЦР-тест и после этого можно будет говорить о возвращении к тренировкам.

Где мог заболеть? Не знаю. Был в отпуске, соблюдал все правила карантина, в людных местах всегда надевал маску, мыл руки, но не уберег себя от коронавируса.

Чемпионат Украины в УПЛ начнется для "Зари" с выездного матча с "Десной" 22 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня коронавирус
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Источник:
meta-ratings

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