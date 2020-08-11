  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ПФК Львов ничьей завершил первый этап тренировочного сбора
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПФК Львов ничьей завершил первый этап тренировочного сбора

Премьер-лига
(1 голосов)

Основная работа - впереди

ПФК Львов ничьей завершил первый этап тренировочного сбора
Новина українською

"Сине-золотые львы" на выходных сыграли второй контрольный спарринг в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.

ПФК Львов в родных пенатах противостоял тернопольской "Ниве". Матч закончился вничью 2:2.

Тренировочный процесс подытожил главный тренер "сине-золотых львов" Георгий Цецадзе.

Читайте такжеКарпаты – Львов 5:2. Обзор матча

Я считаю, что первую часть сбора команда провела нормально. Нашей главной целью было не показать какой-то результат, а просто вернуть игровые кондиции.

Отдам должное тем командам, с которыми сыграли во время первого этапа подготовки. Было заметно, что они выходили на противостояние с нами крайне мотивированными. Это ободряет и заставляет действовать на полной отдачи.

Ждем старта второй части собрания, где уже перейдем к фазе двукратных тренировок и наигрыши состава. Кроме того, еще точно будут новые исполнители. Именно поэтому основная работа впереди.

Спарринг

ПФК "Львов" - ФК "Нива" (Тернополь) - 2:2

Голы: игрок на просмотре (80), игрок на просмотре (88) - Резник, 29, 44

ПФК "Львов": Пеньков, Борзенко, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Комарец, 70), Вичижанин (игрок на просмотре 66), Комарец (Клименчук, 46), Сабино (игрок на просмотре, 46), игрок на просмотре, Богунов (игрок на просмотре, 75), Баяно, Фелипе (игрок на просмотре, 66)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Товарищеский матч ФК Львов Вторая лига Нива (Тернополь) УПЛ спарринг тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФК Львів

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...