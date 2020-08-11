ПФК Львов ничьей завершил первый этап тренировочного сбора

" Сине-золотые львы " на выходных сыграли второй контрольный спарринг в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.

ПФК Львов в родных пенатах противостоял тернопольской "Ниве". Матч закончился вничью 2:2.

Тренировочный процесс подытожил главный тренер "сине-золотых львов" Георгий Цецадзе.

Я считаю, что первую часть сбора команда провела нормально. Нашей главной целью было не показать какой-то результат, а просто вернуть игровые кондиции.

Отдам должное тем командам, с которыми сыграли во время первого этапа подготовки. Было заметно, что они выходили на противостояние с нами крайне мотивированными. Это ободряет и заставляет действовать на полной отдачи.

Ждем старта второй части собрания, где уже перейдем к фазе двукратных тренировок и наигрыши состава. Кроме того, еще точно будут новые исполнители. Именно поэтому основная работа впереди.

Спарринг

ПФК "Львов" - ФК "Нива" (Тернополь) - 2:2

Голы: игрок на просмотре (80), игрок на просмотре (88) - Резник, 29, 44

ПФК "Львов": Пеньков, Борзенко, игрок на просмотре, игрок на просмотре (Комарец, 70), Вичижанин (игрок на просмотре 66), Комарец (Клименчук, 46), Сабино (игрок на просмотре, 46), игрок на просмотре, Богунов (игрок на просмотре, 75), Баяно, Фелипе (игрок на просмотре, 66)