Заря - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня луганская "Заря" и "Днепр-1" проведут контрольный матч. Поединок пройдёт в Запорожье и начнётся в 17:00. Видеотрансляцию встречи организует СК "Днепр-1".

Также вы можете следить за ходом поединка в событийной онлайн-трансляции на UA-Футбол здесь .