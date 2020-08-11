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Заря - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Поединок состоится в Запорожье на стадионе "Торпедо"
Сегодня луганская "Заря" и "Днепр-1" проведут контрольный матч. Поединок пройдёт в Запорожье и начнётся в 17:00. Видеотрансляцию встречи организует СК "Днепр-1".
Также вы можете следить за ходом поединка в событийной онлайн-трансляции на UA-Футбол
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