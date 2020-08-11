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Заря - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(3 голосов)

Поединок состоится в Запорожье на стадионе "Торпедо"

Заря - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Сегодня луганская "Заря" и "Днепр-1" проведут контрольный матч. Поединок пройдёт в Запорожье и начнётся в 17:00. Видеотрансляцию встречи организует СК "Днепр-1".

Также вы можете следить за ходом поединка в событийной онлайн-трансляции на UA-Футбол здесь.

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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