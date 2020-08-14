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Десна продлила контракты с вратарем и защитником
Оба - опытные игроки
Центральный защитник Андрей Гитченко и вратарь Евгений Паст продлили контракты с черниговской "
Контракт с 35-летним Гитченко продлен на год, а с 32-летним Пастом - на 2 года.
В составе черниговского клуба Андрей Гитченко провел 73 матча и забил 4 гола, а на счету вратаря Паста 52 матча (30 в сезоне 2019/2020).
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Источник:Десна
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Комментарии (3)
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zaDinamoiDesnu (Чернигов)
14.08.2020 в 14:46
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simargl (Чернигов)
14.08.2020 в 14:35
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белорус (Киев)
14.08.2020 в 14:52
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