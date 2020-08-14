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Десна продлила контракты с вратарем и защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Оба - опытные игроки

Десна продлила контракты с вратарем и защитником
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Центральный защитник Андрей Гитченко и вратарь Евгений Паст продлили контракты с черниговской "Десной".

Контракт с 35-летним Гитченко продлен на год, а с 32-летним Пастом - на 2 года.

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В составе черниговского клуба Андрей Гитченко провел 73 матча и забил 4 гола, а на счету вратаря Паста 52 матча (30 в сезоне 2019/2020).

Десна продлила контракты с вратарем и защитником - изображение 1

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В статье: Евгений Паст Андрей Гитченко Десна (Чернигов) контракт
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Источник:
Десна

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Комментарии (3)
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zaDinamoiDesnu (Чернигов)
14.08.2020 в 14:46
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simargl (Чернигов)
14.08.2020 в 14:35
Вот и позитивные новости. Не смотря на возраст Гитченко один из лучших в УПЛ. А Паст вообще в рассвете сил и возможностей , ему еще играть и играть !!! Удачи и успехов ребятам , вперёд, Чернигов!!!!!
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белорус (Киев)
14.08.2020 в 14:52
пора бы уже задуматься об омоложении команды
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