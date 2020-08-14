Десна продлила контракты с вратарем и защитником

Центральный защитник Андрей Гитченко и вратарь Евгений Паст продлили контракты с черниговской " Десной ".

Контракт с 35-летним Гитченко продлен на год, а с 32-летним Пастом - на 2 года.

В составе черниговского клуба Андрей Гитченко провел 73 матча и забил 4 гола, а на счету вратаря Паста 52 матча (30 в сезоне 2019/2020).