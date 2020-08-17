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Нинкович: Вукоевич и Гусев в будущем станут главными тренерами Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

После того, как наберутся опыта у Луческу

Нинкович: Вукоевич и Гусев в будущем станут главными тренерами Динамо
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Экс-хавбек "Динамо" Милош Нинкович высказал свое мнение относительно назначения Мирчи Луческу главным тренером киевлян.

"Узнал о назначении Луческу от его помощника, с Вукоевичем разговаривали. Очень рад, что Огнен и Гусев будут в тренерском штабе.

Думаю, у них будут хорошие отношения, потому что Луческу – очень опытный тренер, а они молодые. Они будут учиться у него. Думаю, спустя несколько лет они станут главными тренерами "Динамо", – сказал Нинкович.

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В статье: Огнен Вукоевич Мирча Луческу Олег Гусев Милош Нинкович Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (2)
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yunguvnor (м. Чернігів)
17.08.2020 в 22:08
Ех, Мілош, голова ти світла. Шкода, такий травматичний був, Нінко багато важливих матчів для Динамо виграв. Сподіваюся, і тренером будеш толковим, якщо захочеш.
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armik (Киев)
17.08.2020 в 22:00
Только после вас!
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