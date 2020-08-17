Нинкович: Вукоевич и Гусев в будущем станут главными тренерами Динамо

Экс-хавбек " Динамо " Милош Нинкович высказал свое мнение относительно назначения Мирчи Луческу главным тренером киевлян.

"Узнал о назначении Луческу от его помощника, с Вукоевичем разговаривали. Очень рад, что Огнен и Гусев будут в тренерском штабе.

Думаю, у них будут хорошие отношения, потому что Луческу – очень опытный тренер, а они молодые. Они будут учиться у него. Думаю, спустя несколько лет они станут главными тренерами "Динамо", – сказал Нинкович.