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Александрия подписала полноценный контракт с Третьяковым
Соглашение рассчитано на два года
"Александрия" подписала полноценный контракт с хавбеком
Новое соглашение сторон рассчитано на два года.
"Я долго ждал этого момента, поэтому очень счастлив. Хотел вернуться в "Александрию", хотел подписать полноценный контракт с клубом. Наконец это произошло.
Впереди много работы, но я готов работать ради хороших результатов. Надеюсь, мои навыки помогут команде приобретать новые победы", – сказал Третьяков после подписания контракта.
Напомним, что в минувшем сезоне Третьяковы сыграл за "горожан" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.