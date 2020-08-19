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Александрия подписала полноценный контракт с Третьяковым

Премьер-лига
(2 голосов)

Соглашение рассчитано на два года

Александрия подписала полноценный контракт с Третьяковым
Новина українською

"Александрия" подписала полноценный контракт с хавбеком Максимом Третьяковым, который ранее играл за команду на правах аренды из словацкого клуба ДАК.

Новое соглашение сторон рассчитано на два года.

"Я долго ждал этого момента, поэтому очень счастлив. Хотел вернуться в "Александрию", хотел подписать полноценный контракт с клубом. Наконец это произошло.

Впереди много работы, но я готов работать ради хороших результатов. Надеюсь, мои навыки помогут команде приобретать новые победы", – сказал Третьяков после подписания контракта.

Напомним, что в минувшем сезоне Третьяковы сыграл за "горожан" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: ФК Александрия Максим Третьяков
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Источник:
ФК Александрия

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