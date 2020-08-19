Александрия подписала полноценный контракт с Третьяковым

"Александрия" подписала полноценный контракт с хавбеком Максимом Третьяковым , который ранее играл за команду на правах аренды из словацкого клуба ДАК.

Новое соглашение сторон рассчитано на два года.

"Я долго ждал этого момента, поэтому очень счастлив. Хотел вернуться в "Александрию", хотел подписать полноценный контракт с клубом. Наконец это произошло.

Впереди много работы, но я готов работать ради хороших результатов. Надеюсь, мои навыки помогут команде приобретать новые победы", – сказал Третьяков после подписания контракта.

Напомним, что в минувшем сезоне Третьяковы сыграл за "горожан" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.