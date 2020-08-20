Рух вернул из аренды Оринчака и Сиднея и просматривает пятерых потенциальных новичков

Новичок УПЛ, львовский " Рух ", ведет активную подготовку к своему дебютному сезону в элитном дивизионе.

Подопечные Ивана Федько занимаются в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича.

Вместе с командой тренируются бразильский защитник Сидней и хавбек Богдан Оринчак, вернувшихся из аренды из "Арарата" и "Миная" соответственно.

Также в клубе сейчас просматривают пятерых потенциальных новичков, которые уже в ближайшее время могут пополнить ряды команды.

Напомним, что свой дебютный матч в УПЛ "Рух" проведет на выезде против "Ворсклы" в воскресенье, 23-го августа.