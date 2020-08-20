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Рух вернул из аренды Оринчака и Сиднея и просматривает пятерых потенциальных новичков
Львовяне готовятся к дебюту в УПЛ
Новичок УПЛ, львовский "
Подопечные Ивана Федько занимаются в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича.
Вместе с командой тренируются бразильский защитник Сидней и хавбек Богдан Оринчак, вернувшихся из аренды из "Арарата" и "Миная" соответственно.
Также в клубе сейчас просматривают пятерых потенциальных новичков, которые уже в ближайшее время могут пополнить ряды команды.
Напомним, что свой дебютный матч в УПЛ "Рух" проведет на выезде против "Ворсклы" в воскресенье, 23-го августа.