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Рух вернул из аренды Оринчака и Сиднея и просматривает пятерых потенциальных новичков

Премьер-лига
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Львовяне готовятся к дебюту в УПЛ

Рух вернул из аренды Оринчака и Сиднея и просматривает пятерых потенциальных новичков
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Новичок УПЛ, львовский "Рух", ведет активную подготовку к своему дебютному сезону в элитном дивизионе.

Подопечные Ивана Федько занимаются в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича.

Вместе с командой тренируются бразильский защитник Сидней и хавбек Богдан Оринчак, вернувшихся из аренды из "Арарата" и "Миная" соответственно.

Также в клубе сейчас просматривают пятерых потенциальных новичков, которые уже в ближайшее время могут пополнить ряды команды.

Напомним, что свой дебютный матч в УПЛ "Рух" проведет на выезде против "Ворсклы" в воскресенье, 23-го августа.

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В статье: Арарат (Ереван) Рух (Львов) Сидней ФК Минай Богдан Оринчак
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Источник:
ФК Рух

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