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Львов продлил контракты капитана команды и молодого вратаря
Сергей Борзенко и Орест Костик остаются в команде еще на один сезон
Новые соглашения с клубом подписали 34-летний защитник и капитан команды Сергей Борзенко и 21-летнйий вратарь Орест Костик.
Оба игрока остаются в клубе еще на один сезон.
Отметим, что Борзенко играет за "Львов" с лета 2018-го года и за это время провел за команду 52 матча.
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Костик, в свою очередь, в официальных матчах за львовян еще не играл, но попал в заявку клуба на новый сезон УПЛ.
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Источник:ФК Львов
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