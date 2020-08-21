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Львов продлил контракты капитана команды и молодого вратаря

Премьер-лига
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Сергей Борзенко и Орест Костик остаются в команде еще на один сезон

Львов продлил контракты капитана команды и молодого вратаря
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ФК "Львов" объявил о продлении контрактов с двумя игроками.

Новые соглашения с клубом подписали 34-летний защитник и капитан команды Сергей Борзенко и 21-летнйий вратарь Орест Костик.

Оба игрока остаются в клубе еще на один сезон.

Отметим, что Борзенко играет за "Львов" с лета 2018-го года и за это время провел за команду 52 матча.

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Костик, в свою очередь, в официальных матчах за львовян еще не играл, но попал в заявку клуба на новый сезон УПЛ.

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В статье: ФК Львов Сергей Борзенко Орест Костик
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Источник:
ФК Львов

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