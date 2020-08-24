Спурт на старте, или Танцуют все! Акценты зрителя на первом туре УПЛ

Итак, свершилось! Недолгожданный (для некоторых всего-то 10 дней) и "полуполноценный" (уже не 12, но еще не 16) чемпионат Украины стартовал. Да еще как стартовал – рванули, шо те застоявшиеся в конюшне жеребцы: по четыре с половиной гола за игру, в среднем!!!

Причем, без забитого мяча не ушел с поля никто – танцевали действительно все. Кроме тех, кто не попал на танцпол, не пройдя "фейсконтроль", а также их невольных партнеров по этому несчастью: "Львова" и "Миная".

Старина Юрич традиционно попытается осветить для вас главный турнир страны со своей колокольни – под углом зрения, упаси Боже, не эксперта, а лишь обычного любителя футбола со стажем. Рассматривая прошедшие игры в рамках конкретных зрительских приоритетов (что нам интересно в футболе) и опираясь на собственные скрупулезные подсчеты.

Как обычно, просмотрел все шесть матчей от свистка до свистка и имею вам сказать. Но сначала напомню результаты тура. Они всегда будут идти здесь в очередности занимаемых мест в таблице.

Ворскла – Рух 5:2

Олимпик – Динамо 1:4

Александрия – Мариуполь 4:1

Шахтер – Колос 3:1

Десна – Заря 3:1

Ингулец – Днепр 1:1

Поскольку у нас начало сезона, напоминаю и правила игры. Автор делится своими наблюдениями, выкладками и выводами в традиционных рубриках. Читатели высказывают свои замечания или возражения в комментариях. При этом возможен мой диалог с ними – при условии корректности и адекватности тона. "Хейтеры" уже свободны: они в игноре по умолчанию.

В основе данного материала лежат подсчеты голевых моментов (а не всех ударов в створ или в сторону ворот). Разумеется, что именно считать таковыми – вопрос, оставляющий место для споров. В том числе и поэтому мнение автора субъективно (каким и должно быть в блоге, по его твердому убеждению) и не претендует на истину.

Данная система анализа зрительских впечатлений была апробирована во время МундЮАРа-2010 и с тех пор регулярно успешно выдерживала критику на разных уровнях, доказав свое право на жизнь. Приглашаю вас вместе осмыслить состоявшийся тур ЧУ с точки зрения зрителя – человека, который практически всю жизнь любит эту игру, но не мнит себя ее знатоком.

Зрелищность. Тут идет элементарный подсчет ярких эпизодов матча. Давно подмечено, что арифметическая норма зрелищности – один голевой момент за 10 минут, в среднем. На мой взгляд, в этом смысле, тур достоин высшей оценки, ибо по-настоящему смотрибельными стали пять его матчей из шести.

Формально наиболее содержательной (по количеству опасных моментов) была игра "Шахтера" с "Колосом". Однако следует помнить, что тремя из них стали пенальти. Поэтому я бы поставил этот матч на одну доску с поединком между "Ворсклой" и "Рухом". Да и "Олимпик" с "Динамо", пожалуй, зрелище того же качества.

"Александрия" - "Мариуполь" и "Ингулец" - "Днепр" уступили этой троице не так уж много. А вот в Чернигове в зачет пошел лишь второй тайм. Скажу так, до 43-й минуты (когда "Заря" открыла счет) я откровенно жалел о времени, потерянном впустую. И отдельное спасибо "Десне", усилиями которой это матч был спасен для зрителя после перерыва.

Интрига. Степень интриги, по мне, измеряется в минутах. Конечным ее пунктом можно считать фрагмент игры, в котором результат мог в последний раз быть изменен. Или в котором он был установлен, так что остаток встречи превратился в формальность. Нередко этот рубеж можно вычислить лишь по окончании встречи.

Увы, как раз здесь-то тур достоин изрядно низкой оценки. В половине его матчей все становилось ясно еще до перерыва.

"Динамо", по-хорошему, не оставило сомнений в своей победе уже на 8-й минуте, когда Буяльский открыл счет. Для неверующих отвели еще 8 минут, после которых он удвоился (счет, не Буяльский). "Ворскла", считаю, остановила "Рух" в середине тайма, когда Степанюк забил второй мяч полтавчан – до перерыва стало уже дважды два. А гол александрийца Шастала в раздевалку ознаменовал начало конца "Мариуполя" - после перерыва счет за 4 минуты довели до крупного.

Вторая половина игр по-настоящему интриговала лишь до середины второго тайма.

Реализованный Патриком пенальти, который вывел вперед "Шахтер" на 60-й минуте, означал капут для "Колоса", в следующие 12 минут пропустившего еще дважды. На 62-й минуте Тамм, забив победный мяч "Десны", тем самым "успокоил" "Зарю", чей единственный шанс затем случился лишь перед самым финальным свистком – при 1:3. И дольше всех продержался "Днепр", чью последнюю возможность вырвать победу у "Ингульца" Довбик упустил на 67-й минуте. А дальше была фактически тишина… Беда с интригой.

Логика. Вопреки утверждению классиков, ее поиски в футболе могут увенчаться успехом и не так уж редко. Лично я взял за правило элементарную "народную мудрость": один случай – случай, два – совпадение, три – закономерность. Справедливость пропорции "три момента – гол" в свое время косвенно подтверждали в личном общении и некоторые известные форварды.

Понимаю, что это самый спорный из моих критериев. Но зато это совершенно четкий критерий, альтернативы которому за эти 10 лет я не нашел. И довольно часто он работает, совпадает с личными впечатлениями.

Согласно ему, оптимально логичным исходом поединка назову преимущество "Динамо" над "Олимпиком" в три мяча. Также максимально близок к закономерному счет 3:1 в матче "Шахтер" - "Колос". "Александрия", "Десна" и "Ворскла" тоже "наиграли" на свои победы, но счет мог бы быть и скромнее.

А вот "Днепр" таки-упустил очевидную победу при явном превосходстве в голевых моментах над "Ингульцом". Пусть атака днепрян и заглохла в последние полтайма, но они могли все решить раньше: взять хотя бы их последние три убойных шанса за полторы минуты (!!!).

Судейство. Здесь я беру помощь друга. То есть, на протяжении всего последнего десятилетия консультируюсь со знакомым практикующим арбитром, проживающим в относительно дальнем зарубежье. И подобно тому, как субъективно мое мнение, его видение ситуации мы также не позиционируем истиной. Тем паче, на этом сайте есть признанные авторитеты судейства.

Однако считаю, что данный аспект зрительского интереса требует специальных знаний и навыков. Поэтому рубрику ведет мой приятель-профи, как я его люблю называть.

Наибольший резонанс вызвал арбитраж Пасхала в матче "Шахтер" - "Колос". Нам кажется, что при трех пенальти в одни ворота за четверть часа это неизбежно уже по определению. Со вторым 11-метровым, как я понял, согласны все. Упор на первый и третий. Слово моему собеседнику.

45-я минута, фол на Патрике. Согласен с арбитром. Игрок "Колоса" не "стоял как вкопанный". Явное движение ногой в сторону. И, соответственно, фол.

60-я минута, фол на Марлосе. Здесь сложнее. Раз 50 пересмотрел момент, но точно ничего не могу сказать. Нужна реально раскадровка. Отмечу отсутствие ВАР и идеальную позицию арбитра в обоих случаях. Мое личное мнение: в динамике поставил бы оба, не задумываясь.

14-я минута, фол Максименко на Мораесе – без пенальти (о нем упоминал эксперт Шебек). Скажу так, если бы поставил, никто бы и не пискнул, хотя Мораес – известный симулянт. И повтора должного не было. Позиция судей неудачна: оба перекрыты.

Вызывал сомнения и первый гол в ворота "Руха" в Полтаве (рефери – Деревинский). Так, как нам его показали - возможное "вне игры", но с уверенностью сказать нельзя. Если подпрыгнувший Чеснаков был "вне игры", то гол нелигитимен (активный офсайд у игрока без мяча).

Были также вопросы к судейству Кутакова в Александрии. Но мы здесь учитываем только те эпизоды, что могли повлиять на результат.

Везение. Тут рассматриваем капризы Фортуны, которые, опять же, могли сказаться или сказались на исходе матча.

Везунчиком тура стал… чемпион. Он мог проигрывать уже на 6-й минуте, если бы удар Смирного не пришелся в стойку ворот. Считаю, повезло и на 72-й, когда после удара Тете мяч влетел в сетку ворот "Колоса" транзитом от штанги и вратаря, правда, уже при 2:0. Понятно, что хороший удар даром не проходит, и все же…

На 56-й минуте в Чернигове не было бы никакого пенальти, если бы перед этим не начудили на ровном месте (так оно виделось из зрительского кресла) Шевченко и Вернидуб, и Назарине не пришлось "спасать" команду. На секундочку, Филиппов сравнял счет с этой "точки", до этого у "Десны" не было голевых моментов, а в итоге "Заря" проиграла.

Ну и, конечно, перекладина от Когута на 66-й минуте в Днепре стала едва ли не главной составляющей "отскока" "Ингульца". Как бы мы все его потом исправно не нахваливали.

Личности. Здесь важно понимать: речь идет не о вкладе в результат, а о том, как часто игрок засветился в наиболее ярких эпизодах матча. То есть, кто больше всего развлек меня, как зрителя. Чья игра чаще других заставляла смотреть футбол с интересом.

Мой фаворит стартового тура – Марлос. За первый час игры "Шахтера" он участвовал в пяти ключевых фрагментах игры + заработал пенальти, с которого был открыт счет (о судействе – в другой рубрике, если кто забыл). Вторым будет Де Пена из "Динамо". Третье место с Мораесом разделят Довбик и Цуриков из "Днепра". Нельзя не упомянуть также Кулача из "Ворсклы".

Но вся вышеперечисленная компания меркнет перед киевлянином Родригесом, который провел на поле вдвое меньше времени – выйдя на замену, а блеснул четырежды, в том числе, в двух голевых атаках.

Вратарей славим отдельно, и их критерий – сэйвы. Не было равных в туре Волынцу, спасавшему "Колос" от голов четыре раза, два из которых – парировав пенальти. Запомнился также Шуст из "Ингульца" с тремя сэйвами. Естественно, я учитываю не любое касание мяча кипером после удара соперника – только заслуживающие внимания.

Симпатии. Как пел Труффальдино из Бергамо: "Я всегда за тех, кто побеждает!" В моем случае – кто атакует, обостряет, создает больше опасностей для ворот соперников. И значит, делает игру зрелищем. Удерживает внимание зрителя, в конце концов – не сюжетом, а своими действиями на поле. В первом туре такой командой было, в первую очередь, "Динамо". Хотя хватало и других.

Печальнее всех, в этом отношении, выглядел визави команды Луческу – "Олимпик". Помимо гола в середине первого тайма – ноль целых, ноль десятых. Спишем на силу поединщика? И как-то очень уж разочаровала "Заря". Что ж, теперь Скрипнику придется сыграть в "любимую" игру Вернидуба-старшего: "Ваша песня хороша, начинай сначала…"

Таблица. По сути, ее пока как бы и нет. И все же, с оглядкой на то, что есть, отметим уверенный старт "Ворсклы", "Александрии" и "Десны"; успешный дебют "Ингульца", а также фиаско "Руха" и "Мариуполя". Просто по факту, пока воздержавшись от комментариев. Какие могут быть выводы после первой же игры?

Анонсы. До второго тура пройдет почти столько же времени, сколько его было между двумя сезонами. Думаю, для большинства команд на сегодня это скорее плюс, чем минус. Практически чемпионат начнется в сентябре, просто некоторые начнут его уже с небольшим гандикапом.

Центральный матч второго тура: "Динамо" - "Десна". Как будет смотреться в целом благополучная и прогрессирующая команда Рябоконя на фоне команды Луческу? Возвращаемся ли мы к классической пропасти между двумя небожителями и всеми остальными?

Следующей по интересу для меня будет игра "Ворсклы" с "Ингульцом". Удастся ли команде Максимова так же уверенно справиться с командой Лавриненко? Продолжится ли развенчание мифа о крутых выходцах из слабой Первой лиги? Или прагматизм победит…

Третьим назову поединок "Миная" с "Александрией". Закарпатцы, методом исключения, смотрелись наиболее живыми из новичков. Речь не о занятом месте – о впечатлениях от телетрансляций. Что они смогут противопоставить команде Шарана, в клочья порвавшей обновленный "Мариуполь"?

И так далее… Если в общем и целом, то начали за здравие. Отвязались от души. И на похмелье времени предостаточно. Тем с большим интересом буду ожидать продолжения.