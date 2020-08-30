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Заря - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Контрольный матч команд УПЛ
Луганская "Заря" и дебютант УПЛ "Ингулец" заполняют паузу в чемпионате и проводят контрольный матч.
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"Заря" 17:00 "Ингулец"
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