Шахтёр начинает. Таблица спаррингов клубов УПЛ: лето 2020

UA-Футбол ведёт учёт всех контрольных матчей украинских команд во время межсезонья. Пока для некоторых клубов ещё не завершился чемпионат 2019/20, чемпион страны уже вышел из очень короткого отпуска и готовится к поединкам Лиги Европы.