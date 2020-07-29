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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтёр начинает. Таблица спаррингов клубов УПЛ: лето 2020

Премьер-лига
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Шахтёр начинает. Таблица спаррингов клубов УПЛ: лето 2020
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол ведёт учёт всех контрольных матчей украинских команд во время межсезонья. Пока для некоторых клубов ещё не завершился чемпионат 2019/20, чемпион страны уже вышел из очень короткого отпуска и готовится к поединкам Лиги Европы.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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