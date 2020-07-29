Премьер-лига
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Шахтёр начинает. Таблица спаррингов клубов УПЛ: лето 2020
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UA-Футбол ведёт учёт всех контрольных матчей украинских команд во время межсезонья. Пока для некоторых клубов ещё не завершился чемпионат 2019/20, чемпион страны уже вышел из очень короткого отпуска и готовится к поединкам Лиги Европы.
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