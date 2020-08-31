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В Шахтере прокомментировали интерес Наполи к Матвиенко
Просто так из Шахтера не уйдешь
Глава селекционной службы "
"Матвиенко и "Наполи"? Нам приходил один запрос по нему.
Но Николай на данный момент является одним из самых важных игроков команды. Никому в клубе в голову не приходило вести речь о его продаже", - заявил Боту.
Transfermarkt оценивает Матвиенко в 4 миллиона евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.
Ранее также сообщалось о том, что кроме "Наполи" интерес к Матвиенко проявляют сразу несколько европейских клубов , наиболее авторитетным из которых является "Бавария".