В Шахтере прокомментировали интерес Наполи к Матвиенко

Глава селекционной службы " Шахтера " Жозе Боту прокомментировал информацию об интересе к центральному защитнику "горняков" Николаю Матвиенко со стороны "Наполи".

"Матвиенко и "Наполи"? Нам приходил один запрос по нему.

Но Николай на данный момент является одним из самых важных игроков команды. Никому в клубе в голову не приходило вести речь о его продаже", - заявил Боту.

Transfermarkt оценивает Матвиенко в 4 миллиона евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

Ранее также сообщалось о том, что кроме "Наполи" интерес к Матвиенко проявляют сразу несколько европейских клубов , наиболее авторитетным из которых является "Бавария".