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В Шахтере прокомментировали интерес Наполи к Матвиенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Просто так из Шахтера не уйдешь

В Шахтере прокомментировали интерес Наполи к Матвиенко
Новина українською

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал информацию об интересе к центральному защитнику "горняков" Николаю Матвиенко со стороны "Наполи".

"Матвиенко и "Наполи"? Нам приходил один запрос по нему.

Но Николай на данный момент является одним из самых важных игроков команды. Никому в клубе в голову не приходило вести речь о его продаже", - заявил Боту.

Transfermarkt оценивает Матвиенко в 4 миллиона евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

Ранее также сообщалось о том, что кроме "Наполи" интерес к Матвиенко проявляют сразу несколько европейских клубов , наиболее авторитетным из которых является "Бавария".

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В статье: Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Николай Матвиенко Жозе Боту
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Источник:
calcionapoli24.it

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Комментарии (2)
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ShtanGa (Славське)
31.08.2020 в 22:48
Забивають паузу, щоб не скучати
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alex 66 (Кременчуг)
31.08.2020 в 22:33
Бавария??? Не гоните беса...иногда выдыхайте)))
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